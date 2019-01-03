8.5 milyon Euro’ya gitti – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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8.5 milyon ’ya gitti

8.5 milyon Euro’ya gitti

, ’in Al İttihad’a satışına onay verdi

'da başkan ile 'in zirvesinden adeta yılbaşı piyongosu çıktı. için Al İttihad'ın 8.5 milyon 'luk teklifini kabul eden G.Saray'ın kasasına, 'ın da gitmesi halinde 16 milyon euro'luk bir kaynak girecek. ve 'den teklif alan Ozan Kabak'ın durumu, Fatih Terim'in bu futbolcuyla yapacağı görüşmeden sonra belli olacak. Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Ozan'a son olarak 'den 'nin de talip olduğu öğrenildi.

  1. 3.1.2019
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