8.5 milyon Euro’ya gitti
Fatih Terim, Garry Rodrigues’in Al İttihad’a satışına onay verdi
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in zirvesinden adeta yılbaşı piyongosu çıktı. Garry Rodrigues için Al İttihad'ın 8.5 milyon euro'luk teklifini kabul eden G.Saray'ın kasasına, Ozan Kabak'ın da gitmesi halinde 16 milyon euro'luk bir kaynak girecek. İtalya ve İngiltere'den teklif alan Ozan Kabak'ın durumu, Fatih Terim'in bu futbolcuyla yapacağı görüşmeden sonra belli olacak. Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Ozan'a son olarak Premier Lig'den Cardiff City'nin de talip olduğu öğrenildi.
- 3.1.2019
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Enda Tek başına bi takım :)
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Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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