Yeni isimleri bekliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetime, 12 Ocak'taki Leipzig maçına yeni takviyelerle çıkmak istediğini iletti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetime, 12 Ocak'taki Leipzig maçına yeni takviyelerle çıkmak istediğini iletti. 4 Ocak'ta resmen açılacak devre arası transfer dönemine imzalarla girmek isteyen Cimbom'un listesinde 2 golcü ve 1 stoper bulunuyor.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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