Yeni isimleri bekliyor – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Yeni isimleri bekliyor

Yeni isimleri bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetime, 'taki Leipzig maçına yeni takviyelerle çıkmak istediğini iletti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetime, 'taki Leipzig maçına yeni takviyelerle çıkmak istediğini iletti. 4 Ocak'ta resmen açılacak devre arası transfer dönemine imzalarla girmek isteyen Cimbom'un listesinde 2 golcü ve 1 stoper bulunuyor.

  1. 2.1.2019
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