Trezeguet aslan olacak! – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Trezeguet aslan olacak!

Trezeguet aslan olacak!

, 'dan Trezeguet'yi transfer etmek için oyuncunun menajerine yetki verdi.

Hollandalı Trezeguet, 'ı bekliyor... Galatsaray ise Garry Rodrigues'i... Oyuncunun Hintli menajerine takımıyla görüşmesi için yetki verildi. Cuma gününe kadar devam edecek görüşmelerden bir sonuç çıkması durumunda Rodrigues'in Arabistan'a gitmesine izin verilecek. Ardından sezon başında alınmayan Trezeguet için 'ya teklif yapılacak.

  1. 2.1.2019
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