Trezeguet aslan olacak!
Galatasaray, Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi transfer etmek için oyuncunun menajerine yetki verdi.
Hollandalı Trezeguet, Galatasaray'ı bekliyor... Galatsaray ise Garry Rodrigues'i... Oyuncunun Hintli menajerine Suudi Arabistan takımıyla görüşmesi için yetki verildi. Cuma gününe kadar devam edecek görüşmelerden bir sonuç çıkması durumunda Rodrigues'in Arabistan'a gitmesine izin verilecek. Ardından sezon başında alınmayan Trezeguet için Kasımpaşa'ya teklif yapılacak.
- 2.1.2019
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cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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