Trezeguet aslan olacak!

Hollandalı Trezeguet, Galatasaray'ı bekliyor... Galatsaray ise Garry Rodrigues'i... Oyuncunun Hintli menajerine Suudi Arabistan takımıyla görüşmesi için yetki verildi. Cuma gününe kadar devam edecek görüşmelerden bir sonuç çıkması durumunda Rodrigues'in Arabistan'a gitmesine izin verilecek. Ardından sezon başında alınmayan Trezeguet için Kasımpaşa'ya teklif yapılacak.