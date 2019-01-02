Rakip Leipzig
5 Ocak'ta Antalya'da olacak Galatasaray 11 Ocak'ta Almanya'ya gidecek.
5 Ocak'ta Antalya'da olacak Galatasaray 11 Ocak'ta Almanya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar 12 Ocak saat 17.00'de Red Bull Arena'da RB Leipzig ile bir hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Aslan, Bruma'nın satışı dolayısıyla yapılan anlaşma gereği bu maçı gerçekleştirecek.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
Rakip Leipzig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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