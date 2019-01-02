Rakip Leipzig

5 Ocak'ta Antalya'da olacak Galatasaray 11 Ocak'ta Almanya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar 12 Ocak saat 17.00'de Red Bull Arena'da RB Leipzig ile bir hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Aslan, Bruma'nın satışı dolayısıyla yapılan anlaşma gereği bu maçı gerçekleştirecek.