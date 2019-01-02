Rakip Leipzig – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Rakip Leipzig

Rakip Leipzig

5 Ocak'ta 'da olacak 'ta 'ya gidecek.

5 Ocak'ta 'da olacak 'ta 'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar 12 Ocak saat 17.00'de Arena'da RB Leipzig ile bir hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Aslan, Bruma'nın satışı dolayısıyla yapılan anlaşma gereği bu maçı gerçekleştirecek.

  1. 2.1.2019
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