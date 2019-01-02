Onyekuru’nun başı dertte – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Onyekuru’nun başı dertte

Onyekuru’nun başı dertte

yıldızdan hamile kaldığını iddia eden Krott, dava açtı.

'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun başı büyük belada... Bild gazetesi, Kasım ayında maçı için 'ya giden oyuncunun, burada tanıştığı bir kadını hamile bıraktığını yazdı. Gazete, Melissa Krott'un, "Onyekuru bebeğimin babası olduğunu kabul ediyor ama yine de üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor" sözlerine de yer verdi. Krott'un ayda 11 bin euro tazminat almak için dava açtığı ve Dortmund'un da bu olay nedeniyle transferden vazgeçtiği aktarıldı.

  1. 2.1.2019
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