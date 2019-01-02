Onyekuru’nun başı dertte
Nijeryalı yıldızdan hamile kaldığını iddia eden Krott, dava açtı.
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun başı büyük belada... Bild gazetesi, Kasım ayında Schalke maçı için Almanya'ya giden Nijeryalı oyuncunun, burada tanıştığı bir kadını hamile bıraktığını yazdı. Gazete, Melissa Krott'un, "Onyekuru bebeğimin babası olduğunu kabul ediyor ama yine de üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor" sözlerine de yer verdi. Krott'un ayda 11 bin euro tazminat almak için dava açtığı ve Dortmund'un da bu olay nedeniyle transferden vazgeçtiği aktarıldı.
- 2.1.2019
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cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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