Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk" – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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: "Tek yol şampiyonluk"

Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"

Galatsaray Başkanı , 2019'da da şampiyonluk yaşamak istediklerini açıkladı.

Galatsaray Başkanı , 2019'da da şampiyonluk yaşamak istediklerini açıkladı. Cengiz, "2018 yılının şampiyonu G.Saray'dır. 2019'da 22. şampiyonluktan başka yol haritamız yok" derken 11 aylık görev süresi boyunca 1 milyon 753 milyon hasılat yarattıklarını ve 200 milyon TL'lik borç kapattıklarını da kaydetti.

  1. 2.1.2019
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