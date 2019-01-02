Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Galatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2019'da da şampiyonluk yaşamak istediklerini açıkladı.
Galatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2019'da da şampiyonluk yaşamak istediklerini açıkladı. Cengiz, "2018 yılının şampiyonu G.Saray'dır. 2019'da 22. şampiyonluktan başka yol haritamız yok" derken 11 aylık görev süresi boyunca 1 milyon 753 milyon TL hasılat yarattıklarını ve 200 milyon TL'lik borç kapattıklarını da kaydetti.
- 2.1.2019
-
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
-
Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
-
Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.