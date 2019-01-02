Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"

Galatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2019'da da şampiyonluk yaşamak istediklerini açıkladı. Cengiz, "2018 yılının şampiyonu G.Saray'dır. 2019'da 22. şampiyonluktan başka yol haritamız yok" derken 11 aylık görev süresi boyunca 1 milyon 753 milyon TL hasılat yarattıklarını ve 200 milyon TL'lik borç kapattıklarını da kaydetti.