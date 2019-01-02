Gözler Eren ile Serdar’da – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Gözler Eren ile Serdar’da

Gözler Eren ile Serdar’da

İlk devrede kaçırdığı goller ve yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefi olan ile satış listesine konan 'in durumu merakla bekleniyor.

İlk devrede kaçırdığı goller ve yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefi olan ile satış listesine konan 'in durumu merakla bekleniyor. Kendine takım arayan Eren bugün idmana katılmayacak. Serdar Aziz ile ilgili son kararı ise yine Terim verecek.

  1. 2.1.2019
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