Gözler Eren ile Serdar’da

İlk devrede kaçırdığı goller ve yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefi olan Eren Derdiyok ile satış listesine konan Serdar Aziz'in durumu merakla bekleniyor. Kendine takım arayan Eren bugün idmana katılmayacak. Serdar Aziz ile ilgili son kararı ise yine Terim verecek.