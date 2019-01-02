Gözler Eren ile Serdar’da
İlk devrede kaçırdığı goller ve yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefi olan Eren Derdiyok ile satış listesine konan Serdar Aziz'in durumu merakla bekleniyor.
İlk devrede kaçırdığı goller ve yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefi olan Eren Derdiyok ile satış listesine konan Serdar Aziz'in durumu merakla bekleniyor. Kendine takım arayan Eren bugün idmana katılmayacak. Serdar Aziz ile ilgili son kararı ise yine Terim verecek.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
Gözler Eren ile Serdar’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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