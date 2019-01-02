Görüşme odasına
Fatih Terim'in Florya'da ilk görüşeceği ismin sözleşme krizi yaşanan Ozan Kabak ile gerçekleştireceği öğrenildi.
Fatih Terim'in Florya'da ilk görüşeceği ismin sözleşme krizi yaşanan Ozan Kabak ile gerçekleştireceği öğrenildi. Kontratında '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 18'lik stoperle yeni kontrat imzalamak için görüşme yapılacak. Ozan'ın hocası Terim'i kırmak istemediği gelen haberler arasında...
- 2.1.2019
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Toplam 1
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cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Toplam 1
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BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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