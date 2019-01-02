Görüşme odasına

Fatih Terim'in Florya'da ilk görüşeceği ismin sözleşme krizi yaşanan Ozan Kabak ile gerçekleştireceği öğrenildi. Kontratında '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 18'lik stoperle yeni kontrat imzalamak için görüşme yapılacak. Ozan'ın hocası Terim'i kırmak istemediği gelen haberler arasında...