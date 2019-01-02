Görüşme odasına – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Görüşme odasına

Görüşme odasına

'in Florya'da ilk görüşeceği ismin sözleşme krizi yaşanan ile gerçekleştireceği öğrenildi.

'in Florya'da ilk görüşeceği ismin sözleşme krizi yaşanan ile gerçekleştireceği öğrenildi. Kontratında '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 18'lik stoperle yeni kontrat imzalamak için görüşme yapılacak. Ozan'ın hocası Terim'i kırmak istemediği gelen haberler arasında...

  1. 2.1.2019
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