Cimbom; 15 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor ile karşılaşacak. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi ilk resmi müsabakasına çıkacak olan sarıkırmızılılar, soğuk bir havada Bolu deplasmanında boy gösterecek.