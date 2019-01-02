Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor
Cimbom; 15 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor ile karşılaşacak.
Cimbom; 15 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor ile karşılaşacak. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi ilk resmi müsabakasına çıkacak olan sarıkırmızılılar, soğuk bir havada Bolu deplasmanında boy gösterecek.
- 2.1.2019
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Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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