Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ın 'ndaki rakibi

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor

Cimbom;  Salı günü son 16 turunda ile karşılaşacak.

Cimbom; Salı günü son 16 turunda ile karşılaşacak. ve Avrupa Ligi maçları öncesi ilk resmi müsabakasına çıkacak olan sarıkırmızılılar, soğuk bir havada Bolu deplasmanında boy gösterecek.

  1. 2.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN