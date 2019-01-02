Galatasaray topbaşı yapıyor
02 Ocak 2019, Çarşamba
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topbaşı yapıyor

Galatasaray topbaşı yapıyor

Son şampiyon , 2018-2019 sezonunun hazırlıkları için bugün 'nde toplanacak.

Ligin ilk yarısını evinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek 29 puanla 5'inci sırada tamamlayıp lider 'le arasındaki puan farkını 6'ya indiren Sarı-kırmızılılar, ikinci devreye umutlu başlıyor.

5 Ocak'a kadar hazırlıklarını 'da sürdürecek olan , daha sonra 'da kampa girecek. tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

SERDAR AZİZ VE EREN DERDİYOK'UN DURUMU NETLEŞECEK
Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan ve 'un da durumlarının netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda iki futbolcunun devre arası kamp kadrosuna alınmayacağı belirtilmişti. Ancak kulüp bulması istenen Serdar Aziz'in, Terim'le yapacağı görüşmenin ardından takımda kalma ihtimali de bulunuyor.

TRANSFERDE HEDEF 2 FORVET, 1 STOPER
Sarı-Kırmızılılar, ocak ayı döneminde kadrosuna yapacağı takviye için de çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'in hedefinde 2 forvet ve 1 stoper transferi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor transferi için ise rotayı 'e çevirdi. 'da forma giyen eski Beşiktaşlı ile yine Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de oynayan Alan'ın adı sık sık Galatasaray'la anılıyor. Stoperde ise takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Ozan Kabak, Maicon ve Serdar'ın durumuna göre hareket edilecek. Bu bölgeye alınması düşünülen isimlerin başında Lazio'dan Luiz Felipe ile Inter'den Miranda geliyor.

KAMP PROGRAMI
Galatasaray sezonun hazırlıklarına bugün 'nde başlayacak. 5 Ocak'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalya'da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

  1. 2.1.2019 10:56
  2. Güncelleme: 2.1.2019 11:11
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