Ders zili çalıyor – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Ders zili çalıyor

Ders zili çalıyor

Sarı-kırmızılılarda ligin ilk yarısının bitimiyle girilen 9 günlük tatil sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda ligin ilk yarısının bitimiyle girilen 9 günlük tatil sona erdi. Takım, bugün Florya'da toplanıyor. 3 gün boyunca 'da çalışmalarını sürdürecek olan Aslan, 5 Ocak Cumartesi günü 'ya gidecek. Cimbom, 11 Ocak'a kadar Antalya'da olacak.

  1. 2.1.2019
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