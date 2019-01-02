Ders zili çalıyor

Sarı-kırmızılılarda ligin ilk yarısının bitimiyle girilen 9 günlük tatil sona erdi. Takım, bugün Florya'da toplanıyor. 3 gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek olan Aslan, 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek. Cimbom, 11 Ocak'a kadar Antalya'da olacak.