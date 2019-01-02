2019’a damga vuracak – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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2019’a damga vuracak

2019’a damga vuracak

'daki performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken , 'nın listesine de girdi.

'daki performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken , 'nın listesine de girdi. patronu, 2019 yılında adından söz ettirecek 50 genç yeteneği açıklarken listede Ozan Kabak ve 'dan Merih Demiral da yer aldı. 18 yaşındaki genç yetenek için, "'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kısa sürede kendisini gösterdi" ifadesi kullandı.

  1. 2.1.2019
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