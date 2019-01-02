2019’a damga vuracak

Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken Ozan Kabak, UEFA'nın listesine de girdi. Futbolun patronu, 2019 yılında adından söz ettirecek 50 genç yeteneği açıklarken listede Ozan Kabak ve Alanyaspor'dan Merih Demiral da yer aldı. 18 yaşındaki genç yetenek için, "Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kısa sürede kendisini gösterdi" ifadesi kullandı.