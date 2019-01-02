2019’a damga vuracak
Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken Ozan Kabak, UEFA'nın listesine de girdi.
Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken Ozan Kabak, UEFA'nın listesine de girdi. Futbolun patronu, 2019 yılında adından söz ettirecek 50 genç yeteneği açıklarken listede Ozan Kabak ve Alanyaspor'dan Merih Demiral da yer aldı. 18 yaşındaki genç yetenek için, "Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kısa sürede kendisini gösterdi" ifadesi kullandı.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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