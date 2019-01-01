Galatasaray Kasımpaşa'nın kapısını çalacak
Rodrigues ve Maicon’u satıp kasasını rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa’nın iki yıldızı Diagne ve Trezeguet ile kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
Galatasaray transferde büyük oynamaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip sezon başında da transfer etmeyi çok istediği Trezeguet ve bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Diagne'nin peşine düştü. Garry Rodrigues ve Maicon için Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin ardından planlarında değişiklik yapan sarı-kırmızılı ekip, buradan gelecek kaynak ile iki oyuncunun transferini bitirecek. Sözleşmesinde 5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Mısırlı oyuncunun da Galatasaray'a gitmek için izin istediği belirtiliyor.
AYRILMAK İSTİYORLAR
Ayrıca devre arasında iki forvet takviyesi yapmak isteyen Cimbom gözünü ilk yarıda 17 maçta 20 gol atma başarısı gösteren Mbaye Diagne'ye dikti. Rodrigues ve Maicon'dan gelecek parayı Kasımpaşa'ya aktarmayı planlayan Galatasaray, ayrıca Serdar Aziz'i de önerecek. Trezeguet gibi golcü oyuncu Diagne'nin de Kasımpaşa'dan ayrılmak istemesi Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. İstanbul ekibinin Fluminense'den Matheus Alessandro ile anlaşması da Trezeguet'i gönderme olasılığını yükseltiyor.
PATLAMA YAPTI
Diagne, Lierse, Juventus, Al Shabab Riyadh, Westerlo, Ujpest, Tianjin Teda ve Kasımpaşa formaları giydi. İlk yarıda 17 maçta 20 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en parlak sezonuna imza attı.
BEDELSİZ GELDİ
Kasımpaşa'nın bedelsiz kadrosuna kattığı Mbaye Diagne için en yüksek bonservis ücretini 1.9 milyon euro ile Çin'in Teda takımı ödedi.
BRUMA OLMADI
Galatasaray'ın Bruma için yaptığı kiralama teklifine Leipzig'in olumsuz cevap vermesi üzerine Trezeguet üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.
Trezeguet de Diagne gibi Kasımpaşa'da öne çıkan isimlerden birisiydi.
24 yaşındaki Mısırlı futbolcu, 17 maçta 5 gol, 5 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
Al Ahly, Anderlecht, Royal Exel Mouscron ve Kasımpaşa formaları giyen başarılı futbolcunun, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MİNİ YORUM | ŞAMPİYONLUK İÇİN - HÜSEYİN ÖZKÖK
Trezeguet ve Diagne, Kasımpaşa'nın futbolumuza kazandırdığı iki önemli oyuncu... Bugün hangi takıma koysanız kesinlikle fark yaratacak iki oyuncu... Rodrigues'in transfer olması durumunda oluşacak kanat sorununda Trezeguet kalitesiyle o açığı fazlasıyla kapatır ve Rodrigues'i unutturur. Ancak ondan daha önemlisi Diagne, Galatasaray için inanılmaz derecede büyük bir transfer olur. Gomis'in boşluğunu dolduramayan ve Eren'in yetersiz kalması nedeniyle forvet hattında topu kaleye itmekte büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Senegalli oyuncunun gelmesi halinde şampiyonluğun en önemli adayı olur.
BEŞiKTAŞ'A GiDEBiLiR
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Serdar Aziz'in Kasımpaşa ile takasta kullanılması gündemde... Ancak olmazsa Beşiktaş ihtimalinden de söz etmek gerekiyor. Siyah-beyazlı takımda da Tolgay ve Gökhan Töre gözden çıkarıldı. Fatih Terim ve Şenol Güneş'in onay vermesi halinde bu oyuncularla ilgili bir değişim olasılığı da bulunuyor.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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