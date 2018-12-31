Serdar Aziz'den menajerine talimat!
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'den menajerine talimat!

Serdar Aziz'den menajerine talimat!

'da teknik direktör ’in kararıyla satış listesine konulan , deneyimli çalıştırıcının ABD’den dönmesini bekliyor.

Son Sivas maçına çıkmayan ardından Maldivler'den fotoğraf paylaştığı için sıkıntıya düşen tecrübeli stoper, 'in tepkisini çekmişti. Terim, torununu görmek için ABD'ye giderken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Serdar'ın menajeri 'ı çağırarak "Kulüp bulun" demişti. Ancak 28 yaşındaki oyuncu "Bilmeden bir hata yaptıysam Fatih Terim'den özür dilerim. Onunla görüşmeden gitmem" diye konuştu.

MENAJERİ ÇALIŞIYOR

, Fatih Terim'in ABD'den dönüşünü beklerken menajeri Haluk Canatar ise takım arayışlarını sürdürüyor. Canatar'ın ve ile dirsek temasında olduğu öğrenildi. Ayrıca oyuncuya Rusya'dan da teklifler var. Serdar Aziz, menajeri Canatar ile oturup son kararını verecek.

'BİR GÜN GELECEĞİM'

Milli futbolcu , gelecek yıllar için şimdiden 'a göz kırptı. Başarılı oyuncu "Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Bir gün mutlaka Galatasaray'a geleceğim. Güçlü bağlarım var" Hakan'ın bu sözleri taraftarı heyecanlandırdı.?

  1. 31.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serdar Aziz'den menajerine talimat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN