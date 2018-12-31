Serdar Aziz'den menajerine talimat!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla satış listesine konulan Serdar Aziz, deneyimli çalıştırıcının ABD’den dönmesini bekliyor.
Son Sivas maçına çıkmayan ardından Maldivler'den fotoğraf paylaştığı için sıkıntıya düşen tecrübeli stoper, Fatih Terim'in tepkisini çekmişti. Terim, torununu görmek için ABD'ye giderken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar'ı çağırarak "Kulüp bulun" demişti. Ancak 28 yaşındaki oyuncu "Bilmeden bir hata yaptıysam Fatih Terim'den özür dilerim. Onunla görüşmeden gitmem" diye konuştu.
MENAJERİ ÇALIŞIYOR
Serdar Aziz, Fatih Terim'in ABD'den dönüşünü beklerken menajeri Haluk Canatar ise takım arayışlarını sürdürüyor. Canatar'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu öğrenildi. Ayrıca oyuncuya Rusya'dan da teklifler var. Serdar Aziz, menajeri Canatar ile oturup son kararını verecek.
'BİR GÜN GELECEĞİM'
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, gelecek yıllar için şimdiden Galatasaray'a göz kırptı. Başarılı oyuncu "Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Bir gün mutlaka Galatasaray'a geleceğim. Güçlü bağlarım var" Hakan'ın bu sözleri taraftarı heyecanlandırdı.?
- 31.12.2018
-
Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
-
Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Serdar Aziz'den menajerine talimat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.