Fatinoğlu çok kızgın

Galatasaray Kulübü'nde Disiplin Kurulu'na sevk edilen üyeler arasında yer alan Ali Fatinoğlu, bu karara şiddetli şekilde tepki göstermeye devam ediyor.



Fatinoğlu, olası seçimlerde aday olmaması için yönetimin böyle bir karar aldırdığını savundu. Fatinoğlu "Galatasaray tarihinde kara bir leke. Yönetimi eleştiremezsin. Parmağımı sallar, seni duruşma salonunun kapısında bekletirim. Böyle bir zihniyet var şu an. Amaç 31 Mart'taki genel kurulda konuşmamı engellemek. Çünkü hesaplar rezalet. Açıklamamı istemiyorlar" dedi.



EFSANELER ŞOV YAPTI



Eski Galatasaraylı oyunculardan oluşan veteran takım, Almanya'daki Efsaneler Kupası'nı kazandı. Cimbom, Köln'ü 6-2 yendi. Evren Turhan, Faruk Atalay, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve Hasan Kabze oynadı.



DERWALL'E ZİYARET



Almanya'da şampiyon olan veteran takımı, kulübün unutulmaz ismi Jupp Derwall'i de andı. Almanya'da bulunan eski oyunculardan oluşan grup, Galatasaray'da futbol devrimi yapan efsane Jupp Derwall'in kabrini ziyaret etti.