Fatinoğlu çok kızgın
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Fatinoğlu çok kızgın

Fatinoğlu çok kızgın

Disipline verilen “Konuşmamı engellemek için böyle yaptılar. tarihine kara leke sürdüler” dedi.

Kulübü'nde Disiplin Kurulu'na sevk edilen üyeler arasında yer alan , bu karara şiddetli şekilde tepki göstermeye devam ediyor.

Fatinoğlu, olası seçimlerde aday olmaması için yönetimin böyle bir karar aldırdığını savundu. Fatinoğlu "Galatasaray tarihinde kara bir leke. Yönetimi eleştiremezsin. Parmağımı sallar, seni duruşma salonunun kapısında bekletirim. Böyle bir zihniyet var şu an. Amaç 31 Mart'taki genel kurulda konuşmamı engellemek. Çünkü hesaplar rezalet. Açıklamamı istemiyorlar" dedi.

EFSANELER ŞOV YAPTI

Eski Galatasaraylı oyunculardan oluşan veteran takım, 'daki Efsaneler Kupası'nı kazandı. Cimbom, Köln'ü 6-2 yendi. Evren Turhan, Faruk Atalay, , Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve oynadı.

DERWALL'E ZİYARET

Almanya'da şampiyon olan veteran takımı, kulübün unutulmaz ismi 'i de andı. Almanya'da bulunan eski oyunculardan oluşan grup, Galatasaray'da futbol devrimi yapan efsane Jupp Derwall'in kabrini ziyaret etti.

  1. 31.12.2018
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