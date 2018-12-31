Fatinoğlu çok kızgın
Disipline verilen Ali Fatinoğlu “Konuşmamı engellemek için böyle yaptılar. Galatasaray tarihine kara leke sürdüler” dedi.
Galatasaray Kulübü'nde Disiplin Kurulu'na sevk edilen üyeler arasında yer alan Ali Fatinoğlu, bu karara şiddetli şekilde tepki göstermeye devam ediyor.
Fatinoğlu, olası seçimlerde aday olmaması için yönetimin böyle bir karar aldırdığını savundu. Fatinoğlu "Galatasaray tarihinde kara bir leke. Yönetimi eleştiremezsin. Parmağımı sallar, seni duruşma salonunun kapısında bekletirim. Böyle bir zihniyet var şu an. Amaç 31 Mart'taki genel kurulda konuşmamı engellemek. Çünkü hesaplar rezalet. Açıklamamı istemiyorlar" dedi.
EFSANELER ŞOV YAPTI
Eski Galatasaraylı oyunculardan oluşan veteran takım, Almanya'daki Efsaneler Kupası'nı kazandı. Cimbom, Köln'ü 6-2 yendi. Evren Turhan, Faruk Atalay, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve Hasan Kabze oynadı.
DERWALL'E ZİYARET
Almanya'da şampiyon olan veteran takımı, kulübün unutulmaz ismi Jupp Derwall'i de andı. Almanya'da bulunan eski oyunculardan oluşan grup, Galatasaray'da futbol devrimi yapan efsane Jupp Derwall'in kabrini ziyaret etti.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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