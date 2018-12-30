Galatasaraylı veteranlar Almanya'da birinci oldu
30 Aralık 2018, Pazar
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Galatasaraylı veteranlar 'da birinci oldu

Galatasaraylı veteranlar Almanya'da birinci oldu

Eski Galatasaraylı futbolculardan oluşan veteran takımı, 'da düzenlenen Efsaneler Kupası'nda birinciliği elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, Saarland eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonun final maçında Köln ile karşılaştı.

Aralarında Evren Turhan, Faruk Atalay, , Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve gibi isimlerin de yer aldığı sarı-kırmızılı veteran takımı, Köln'ü 6-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı eski yönetici ve futbolcu Cüneyt Tanman ile veteran takımı oyuncuları, Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in Saarbrücken'deki kabrine de ziyarette bulundu.

  1. 30.12.2018 15:26
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