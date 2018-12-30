Galatasaray'ın gözü Emre Akbaba'da
30 Aralık 2018, Pazar
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'ın gözü Emre Akbaba'da

Galatasaray'ın gözü Emre Akbaba'da

Ayak parmağının kırılması nedeniyle 28 Eylül’den bu yana sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’nın dönüşü dört gözle bekleniyor.

Sakatlandığı için ismi transfer iddialarına karışmayan ender futbolculardan olan Akbaba, Terim'in ikinci yarıdaki en büyük kozlarından olacak. İmparator, Emre'nin durumuna göre; Garry Rodrigues'in satışına izin verebilir.

AHMET ÇALIK'A İZİN YOK

krizi, Maicon'un ailevi sorunları ve Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatmaması derken Aslan'da sorunsuz stoperlerden sadece ile Donk kaldı. Ahmet Çalık'ın Ç. Rizespor tarafından istendiği ve izin verilmediği belirtildi.

SEVK KRİZİ ÇIKTI

Sosyal medyada Başkanı 'i eleştirmesi nedeniyle 4 genel kurul üyesi disiplin kuruluna sevk edildi. Bu üyelerin Cüneyt Gürel, Ali Fatinoğlu, Nazımcan Angın ve Levent Gürel'in olduğu öğrenildi. 4 üyenin, haksız bir şekilde disipline verildiğini iddia ettiği, kulüpten ihraç edilmesi durumunda mahkemeye gideceği öğrenildi.

  1. 30.12.2018
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