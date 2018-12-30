Galatasaray'ın gözü Emre Akbaba'da
Ayak parmağının kırılması nedeniyle 28 Eylül’den bu yana sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’nın dönüşü dört gözle bekleniyor.
Sakatlandığı için ismi transfer iddialarına karışmayan ender futbolculardan olan Akbaba, Terim'in ikinci yarıdaki en büyük kozlarından olacak. İmparator, Emre'nin durumuna göre; Garry Rodrigues'in satışına izin verebilir.
AHMET ÇALIK'A İZİN YOK
Serdar Aziz krizi, Maicon'un ailevi sorunları ve Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatmaması derken Aslan'da sorunsuz stoperlerden sadece Ahmet Çalık ile Donk kaldı. Ahmet Çalık'ın Ç. Rizespor tarafından istendiği ve izin verilmediği belirtildi.
SEVK KRİZİ ÇIKTI
Sosyal medyada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i eleştirmesi nedeniyle 4 genel kurul üyesi disiplin kuruluna sevk edildi. Bu üyelerin Cüneyt Gürel, Ali Fatinoğlu, Nazımcan Angın ve Levent Gürel'in olduğu öğrenildi. 4 üyenin, haksız bir şekilde disipline verildiğini iddia ettiği, kulüpten ihraç edilmesi durumunda mahkemeye gideceği öğrenildi.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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