Sakatlandığı için ismi transfer iddialarına karışmayan ender futbolculardan olan Akbaba, Terim'in ikinci yarıdaki en büyük kozlarından olacak. İmparator, Emre'nin durumuna göre; Garry Rodrigues'in satışına izin verebilir.



AHMET ÇALIK'A İZİN YOK



Serdar Aziz krizi, Maicon'un ailevi sorunları ve Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatmaması derken Aslan'da sorunsuz stoperlerden sadece Ahmet Çalık ile Donk kaldı. Ahmet Çalık'ın Ç. Rizespor tarafından istendiği ve izin verilmediği belirtildi.



SEVK KRİZİ ÇIKTI



Sosyal medyada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i eleştirmesi nedeniyle 4 genel kurul üyesi disiplin kuruluna sevk edildi. Bu üyelerin Cüneyt Gürel, Ali Fatinoğlu, Nazımcan Angın ve Levent Gürel'in olduğu öğrenildi. 4 üyenin, haksız bir şekilde disipline verildiğini iddia ettiği, kulüpten ihraç edilmesi durumunda mahkemeye gideceği öğrenildi.