Galatasaray'da Garry Rodrigues pazarlığı
30 Aralık 2018, Pazar
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'da pazarlığı

Galatasaray'da Garry Rodrigues pazarlığı

’tan 3.5 milyon euro’ya gelen Rodrigues için 8 milyon euro önerildi Satıştan PAOK’a yüzde 20 pay ödeyecek olan Aslan, 10 milyon talep etti.

'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan bu yıl ise skora katkısı zayıflayan 'e talip çıktı. 28 yaşındaki futbolcuya kulübü Al İttihad talip oldu. Arap ekibi, Yeşil Burun Adalı yıldız için 8 milyon euro teklif etti. Bu teklifi doğrulayan Galatasaray yönetimi, pazarlıkların sürdüğünü açıkladı. Sarı- kırmızılıların 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Ocak 2017'de 'tan 3.5 milyon euro'ya gelen Rodrigues'in satışından yüzde 20 pay Yunanlılar'a gidecek. Bu nedenle miktar arttırılmaya çalışılıyor.


HOCASI SLAVEN BILIC OLACAK

Rodrigues, anlaşma sağlanması halinde 'ın eski teknik direktörü ile çalışacak. Geçen sezon 40 maçta parçalı formayı giyen Rodrigues, 10 gol atıp, 11 asist yapmıştı. Şampiyonlukta büyük katkı sağlayan ve performansıyla 1 milyon 350 bin euro'luk maaşını 1 milyon 900 bin euro'ya çeken Rodrigues, 'in ayrılmasıyla formunu kaybetti. Taraftarın sevdiği isimler arasında olan yıldız futbolcu, bu sezon ise 20 maçta; 4 kez fileleri sarsıp, sadece 2 asist yaparak geçen sezonu arattı.

MAICON'A DA 5 MİLYON EURO

Al-Ittihad'ın miktar, artırılmaya çalışılıyor. Maicon için de 5 milyon euro'luk teklif yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki stoperin sezon başında Al Hilal'e transferi evraklar yetişmediği için gerçekleşmemişti. Yönetim, bu sezon 20 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen sambacı için henüz cevap vermedi.

  1. 30.12.2018
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