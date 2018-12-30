Galatasaray'da Garry Rodrigues pazarlığı
PAOK’tan 3.5 milyon euro’ya gelen Rodrigues için 8 milyon euro önerildi Satıştan PAOK’a yüzde 20 pay ödeyecek olan Aslan, 10 milyon talep etti.
Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan bu yıl ise skora katkısı zayıflayan Garry Rodrigues'e talip çıktı. 28 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan kulübü Al İttihad talip oldu. Arap ekibi, Yeşil Burun Adalı yıldız için 8 milyon euro teklif etti. Bu teklifi doğrulayan Galatasaray yönetimi, pazarlıkların sürdüğünü açıkladı. Sarı- kırmızılıların 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Ocak 2017'de PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya gelen Rodrigues'in satışından yüzde 20 pay Yunanlılar'a gidecek. Bu nedenle miktar arttırılmaya çalışılıyor.
HOCASI SLAVEN BILIC OLACAK
Rodrigues, anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile çalışacak. Geçen sezon 40 maçta parçalı formayı giyen Rodrigues, 10 gol atıp, 11 asist yapmıştı. Şampiyonlukta büyük katkı sağlayan ve performansıyla 1 milyon 350 bin euro'luk maaşını 1 milyon 900 bin euro'ya çeken Rodrigues, Gomis'in ayrılmasıyla formunu kaybetti. Taraftarın sevdiği isimler arasında olan yıldız futbolcu, bu sezon ise 20 maçta; 4 kez fileleri sarsıp, sadece 2 asist yaparak geçen sezonu arattı.
MAICON'A DA 5 MİLYON EURO
Al-Ittihad'ın miktar, artırılmaya çalışılıyor. Maicon için de 5 milyon euro'luk teklif yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki stoperin sezon başında Al Hilal'e transferi evraklar yetişmediği için gerçekleşmemişti. Yönetim, bu sezon 20 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen sambacı için henüz cevap vermedi.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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