Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'da... Taraftarların takımda görmeyi çok istediği Kolombiyalı yıldız ile ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı. Falcao, sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Fernando'nun şampiyonluk kutlamalarından paylaştığı fotoğrafı beğendi. Falcao'nun bu hareketi beklentileri yükseltti.



MESAJ YAĞDIRDILAR



Dünkü hareketlilik bununla da sınırlı değildi. İnstagram'da 'Nezir Yozgat' isimli bir kişinin İstanbul konumu ile ünlü oyuncunun, görüntülerini paylaşması Twitter'da bir anda gündemi değiştirdi. 'Falcao- İstanbul' etiketi Trend Topic oldu ve binlerce yorum paylaşıldı. Görüntülerin 2017'ye ait olduğunun anlaşılması hayal kırıklığı yaşatsa da Falcao'ya olan ilgiyi hiç azaltmadı.

BİÇİLMİŞ KAFTAN!



Galatasaray, Falcao diyerek yanıp tutuşuyor... Yenilenme içerisine giren Fransız ekibinin Glik'le beraber kurtulmak istediği Kolombiyalı golcünün istatistikleri ise tam da Fatih Terim'in aradığı cinsten...



5 ŞUTUNDAN BiRi GOL



16 maçta bin 230 dakika forma giyip 7 gol ve 1 asist yapan Falcao, 41 şutundan 19 isabet sağladı. Ayağına gelen her fırsatın yüzde 21.2'sini yani 5 pozisyondan birini gol yaptı. 51 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 42'sini kazandı.



SORUŞTURMA ALTINDA



Falcao'nun, Galatasaray'a gelmeyi bu kadar çok istemesinin nedeni ortaya çıktı. Kolombiyalı oyuncunun bir süredir menajeri Jorge Mendes aracılığıyla, yasadışı bir şirket kurarak 'vergi kaçırdığı' iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi. Mendes'in iddiaları reddettiği, Falcao'nun ise sessiz kaldığı soruşturma yüzünden Fransa'dan ayrılmak istediği konuşuluyor.



ALAN'DA İŞLEM TAMAM



Galatasaray, Alan Carvalho'yu bitirdi. 19 Ocak'ta serbest kalacak olmasına rağmen bonservisini Çin kulübünden alan Brezilyalı golcü, yeni yılın ilk haftasında İstanbul'a gelecek ve 5 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılacak. Bonservis bedeli olmayan Alan'a 2.5 milyon euro imza parası, yıllık da 3.5 milyon euro ödenecek.