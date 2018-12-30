Galatasaray'da Falcao rüzgarı
Ünlü futbolcunun, dün Fernando’nun fotoğrafını beğenmesi olay yarattı. Ardından da İstanbul’a geldiği iddiası ortaya atıldı. Sosyal medya yıkıldı.
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'da... Taraftarların takımda görmeyi çok istediği Kolombiyalı yıldız ile ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı. Falcao, sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Fernando'nun şampiyonluk kutlamalarından paylaştığı fotoğrafı beğendi. Falcao'nun bu hareketi beklentileri yükseltti.
MESAJ YAĞDIRDILAR
Dünkü hareketlilik bununla da sınırlı değildi. İnstagram'da 'Nezir Yozgat' isimli bir kişinin İstanbul konumu ile ünlü oyuncunun, görüntülerini paylaşması Twitter'da bir anda gündemi değiştirdi. 'Falcao- İstanbul' etiketi Trend Topic oldu ve binlerce yorum paylaşıldı. Görüntülerin 2017'ye ait olduğunun anlaşılması hayal kırıklığı yaşatsa da Falcao'ya olan ilgiyi hiç azaltmadı.
BİÇİLMİŞ KAFTAN!
Galatasaray, Falcao diyerek yanıp tutuşuyor... Yenilenme içerisine giren Fransız ekibinin Glik'le beraber kurtulmak istediği Kolombiyalı golcünün istatistikleri ise tam da Fatih Terim'in aradığı cinsten...
5 ŞUTUNDAN BiRi GOL
16 maçta bin 230 dakika forma giyip 7 gol ve 1 asist yapan Falcao, 41 şutundan 19 isabet sağladı. Ayağına gelen her fırsatın yüzde 21.2'sini yani 5 pozisyondan birini gol yaptı. 51 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 42'sini kazandı.
SORUŞTURMA ALTINDA
Falcao'nun, Galatasaray'a gelmeyi bu kadar çok istemesinin nedeni ortaya çıktı. Kolombiyalı oyuncunun bir süredir menajeri Jorge Mendes aracılığıyla, yasadışı bir şirket kurarak 'vergi kaçırdığı' iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi. Mendes'in iddiaları reddettiği, Falcao'nun ise sessiz kaldığı soruşturma yüzünden Fransa'dan ayrılmak istediği konuşuluyor.
ALAN'DA İŞLEM TAMAM
Galatasaray, Alan Carvalho'yu bitirdi. 19 Ocak'ta serbest kalacak olmasına rağmen bonservisini Çin kulübünden alan Brezilyalı golcü, yeni yılın ilk haftasında İstanbul'a gelecek ve 5 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılacak. Bonservis bedeli olmayan Alan'a 2.5 milyon euro imza parası, yıllık da 3.5 milyon euro ödenecek.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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