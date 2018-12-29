Serdar devri bitti

Galatasaray'ın 2016 yılında Bursaspor'dan renklerine bağladığı Serdar Aziz ile yollar ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk yarının son karşılaşması olan Sivasspor maçından önce mide ağrısını öne sürerek oynamayan tecrübeli stoperi kadrosunda istemediği belirtiliyordu. Bu durum yönetim kanalıyla, 28 yaşındaki Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'a iletilmişti. Dün resmiyet kazandı.



ALBAYRAK SÖYLEDİ

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'ı ofisinde kabul etti. Albayrak daha önce telefonla bildirdiği kararı yüz yüze de tekrarladı. Albayrak, 28 yaşındaki stoperin satış listesine konulacağını Canatar'a söyledi. Haluk Canatar, buluşmadan bir fotoğrafı sosyal medya hesabına yükleyerek "Abdurrahim Albayrak abimin öğle yemeğinde misafiriyim" notunu düştü. Ardından kaldırdı.



TAKIMIN EN İYİSİ

Serdar Aziz, maçı başına 6.6 ikili mücadele kazanmasıyla takımın en iyisiydi. Serdar Aziz bu sezon 10 maçta forma giydi. 2 gol, 1 asistle savunma oyuncuları arasında gole en fazla katkı yapan isimdi.



3 'FENERBAHÇE YA DA BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR'

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun teknik heyet kararıyla satış listesine konduğunu söyledi. Canatar "Serdar maç günü mide rahatsızlığı geçirdi. Akşam da bu rahatsızlığı sürdü. Ligler tatile girdikten sonra da o da eşiyle bir seyahate çıktı. Serdar, Türkiye'den bir kulübe gidebilir. Bu Fenerbahçe de olabilir, Beşiktaş da olabilir. O Türkiye'nin en iyi defans oyuncusu" diye konuştu.