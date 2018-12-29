Serdar devri bitti – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Serdar devri bitti

Serdar devri bitti

’in “Gönderilsin” dediği tecrübeli stoper satış listesine kondu. Albayrak, menajeri Canatar’a kararı iletti

'ın 2016 yılında 'dan renklerine bağladığı ile yollar ayrıldı. Teknik direktör 'in ilk yarının son karşılaşması olan maçından önce mide ağrısını öne sürerek oynamayan tecrübeli stoperi kadrosunda istemediği belirtiliyordu. Bu durum yönetim kanalıyla, 28 yaşındaki Serdar Aziz'in menajeri 'a iletilmişti. Dün resmiyet kazandı.

ALBAYRAK SÖYLEDİ
İkinci Başkan dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'ı ofisinde kabul etti. Albayrak daha önce telefonla bildirdiği kararı yüz yüze de tekrarladı. Albayrak, 28 yaşındaki stoperin satış listesine konulacağını Canatar'a söyledi. Haluk Canatar, buluşmadan bir fotoğrafı sosyal medya hesabına yükleyerek "Abdurrahim Albayrak abimin öğle yemeğinde misafiriyim" notunu düştü. Ardından kaldırdı.

TAKIMIN EN İYİSİ
Serdar Aziz, maçı başına 6.6 ikili mücadele kazanmasıyla takımın en iyisiydi. Serdar Aziz bu sezon 10 maçta forma giydi. 2 gol, 1 asistle savunma oyuncuları arasında gole en fazla katkı yapan isimdi.

3 'FENERBAHÇE YA DA BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR'
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun teknik heyet kararıyla satış listesine konduğunu söyledi. Canatar "Serdar maç günü mide rahatsızlığı geçirdi. Akşam da bu rahatsızlığı sürdü. Ligler tatile girdikten sonra da o da eşiyle bir seyahate çıktı. Serdar, 'den bir kulübe gidebilir. Bu de olabilir, da olabilir. O Türkiye'nin en iyi defans oyuncusu" diye konuştu.

  1. 29.12.2018
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