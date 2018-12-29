Potada rakip Türk Telekom
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde bugün Türk Telekom ile karşılaşıyor.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde bugün Türk Telekom ile karşılaşıyor. Maç, 15.15'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Ligdeki son 5 maçını kazanan ve en son F.Bahçe'yi deviren Cimbom, çıkışını sürdürmek istiyor.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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