Potada rakip Türk Telekom – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Potada rakip

Potada rakip Türk Telekom

, 13. hafta mücadelesinde bugün ile karşılaşıyor.

, 13. hafta mücadelesinde bugün ile karşılaşıyor. Maç, 15.15'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Ligdeki son 5 maçını kazanan ve en son F.Bahçe'yi deviren Cimbom, çıkışını sürdürmek istiyor.

  1. 29.12.2018
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