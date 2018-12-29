Potada rakip Türk Telekom

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde bugün Türk Telekom ile karşılaşıyor. Maç, 15.15'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Ligdeki son 5 maçını kazanan ve en son F.Bahçe'yi deviren Cimbom, çıkışını sürdürmek istiyor.