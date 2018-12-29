Maicon bilmecesi – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Maicon bilmecesi

Maicon bilmecesi

Cimbom stoper bölgesinde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Serdar ile yollar ayrıldı, Ozan’a teklif yağıyor. Gözler Maicon’a çevrildi

'da stoper bölgesinden çıkış kapısına en yakın isim olarak Maicon görülüyordu. Al-Hilal sezon başında Brezilyalı stoperi renklerine bağlamaya çok yakındı. son anda yatmıştı. Devre arasında yine gönderilecekler arasında adı en başta yazılıyordu. 'in satış listesine konulması ve Ozan Kabak'ın gitme ihtimalinin yükselmesi üzerine gözler 30 yaşındaki isme çevrildi.

İYİ PARAYA GİDER
Maıcon için devre arasındaki teklifler beklenecek. Brezilyalı için 5 milyon euro'ya yakın rakamlar gelirse 30 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrılacak. Aslan, Serdar ve Maicon'un satışlarından 10 milyon euro'luk bir rakam bekliyor. Ancak öncelik Serdar'ın satışında. Yönetim ikinci bir vakası yaşamamak için yeni stoper almadan Maicon ile yolları ayırmayacak.

  1. 29.12.2018
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