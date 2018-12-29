Kiralık aşk

Devre arasına huzurlu giren ancak bir anda 3 stoperini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da santrforun yanında bu bölge için de çalışmalar hızlandı. Ozan Kabak'ın kontratını yenilememesi, Maicon'un ailevi sorunları ve Serdar Aziz'in satış listesine konması derken bir anda savunmada alarma geçen Cimbom, Lazio'nun 21 yaşındaki stoperi Luiz Felipe'yi kiralamak için düğmeye bastı. Terim, Çizme'deki bağlantılarını kullanarak idari direktör Şükrü Hanedar vasıtasıyla Lazio ile temasa geçti ve kiralama teklifi kulübe iletildi.



SAKATLIĞINDAN DOLAYI 5 MAÇ KAÇIRDI

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Lazio'da ilk hafta Napoli karşısında forma giydi ve sakatlık geçirdi. Bu sakatlıkla İtalya'da 4, Avrupa Ligi'nde 1 maç kaçıran Luiz Felipe, daha sonra belli aralıklarla 6 maçta kulübede kaldı. Lazio'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan Luiz Felipe; 1 gol atıp, 1 asist yaptı ve 2 sarı kart gördü. İdari direktör Şükrü Hanedar'ın kiralık teklifiyle Lazio'nun kapısını çaldığı ve takımda az süre bulan oyuncuyu sezon sonuna kadar kadroya katmak istediği belirtildi.



PLASE MİRANDA

Galatasaray'ın ikinci planı ise Joao Miranda. 34 yaşındaki bir başka Brezilyalı topçu için Inter ile görüşmelerin gerçekleşmesi Luiz Felipe transferine bağlı. Eğer ki Luiz Felipe olmazsa bu sezonun ilk yarısında sadece 10 maça çıkan Miranda sezon sonuna kadar kiralanabilir. Miranda'nın kontratı Haziran 2020'de bitiyor.



DENAYER GİBİ OLUR

İdari direktör Şükrü Hanedar'ın, Lazio kulübüne Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen eski futbolcu Jason Denayer örnek olarak gösterildi. Belçikalı stoper, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadıktan sonra M. City'ye geri dönmüş, ardından 6.5 milyon euro'ya Lyon'a satılmıştı. Denayer şimdi Lyon'un birinci stoperi konumunda bulunuyor.



LAZİO'DA 6 STOPER VAR

İtalyan ekibinde Luiz Felipe dışında 5 stoper daha bulunuyor. Savunmada Acerbi, Wallace, Stefan Radu, Bastos ve Caceres'in ilk mevkisi defansın ortası. Bunun dışında Lucas Leiva ve Lorenzo Filippini de zaman zaman defansın göbeğinde oynayabiliyor. Bu nedenle Luiz Felipe'nin kiralanma ihtimali yüksek görünüyor.



GELECEĞİ PARLAK | CEM ALTIPARMAK

Luiz Felipe, İtalyan futboluna alışma sürecini atlattıktan sonra düzenli şans bulmaya başladı. Son dönemde 3'lü savunmanın ortasında ve sağında görev alıyor. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra, geriden oyun kurma konusunda da hiç fena değil. Gelecek vadeden Brezilyalı stoper, eğer gelirse Galatasaray savunmasına direnç katar.