Kesin kalacak
Fatih Terim, son haftalarda kendine gelen Feghouli için yapılacak tüm tekliflerin reddedilmesini istedi
Galatasaray'da yıllık 3 milyon 850 bin euro ile en yüksek maaşı kazanan oyuncu olan Sofiane Feghouli için gelen teklifler veto yedi. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sezon başında forma bulamayan 29 yaşındaki yıldız, kesinlikle takımda kalacak. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda formayı alabilen Feghouli, oynadığı futbolla kendisini bir kez daha kanıtlamış ve sarı-kırmızılıların hücum hattında en büyük kozu olmuştu. 2022 yazına kadar kontratı bulunan Feghouli'nin de Galatasaray'da mutlu olduğu ve Avrupa kupalarında oynamaktan memnun olduğu bildirildi.
KAYSERİ MAÇI MİLAT OLDU
Aslan'da geçen sezonun büyük bölümünü ilk 11'de geçiren Feghouli, bu yıl ise Akhisar ile yapılan Süper Kupa maçından sonra kulübeye mahkûm olmuştu. Birkaç haftayı sakatlığı nedeni ile kaçıran Feghouli, F.Bahçe derbisi sonrası sakat ve cezalıların artmasıyla bir sonraki hafta Kayseri maçında ilk 11'e girdi. Cezayirli, 12. haftadan sonra ilk 11'den kopmadı.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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