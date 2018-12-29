Kesin kalacak – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Kesin kalacak

Kesin kalacak

, son haftalarda kendine gelen Feghouli için yapılacak tüm tekliflerin reddedilmesini istedi

'da yıllık 3 milyon 850 bin euro ile en yüksek maaşı kazanan oyuncu olan Sofiane Feghouli için gelen teklifler veto yedi. Teknik direktör 'in isteği doğrultusunda sezon başında forma bulamayan 29 yaşındaki yıldız, kesinlikle takımda kalacak. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda formayı alabilen Feghouli, oynadığı futbolla kendisini bir kez daha kanıtlamış ve sarı-kırmızılıların hücum hattında en büyük kozu olmuştu. 2022 yazına kadar kontratı bulunan Feghouli'nin de Galatasaray'da mutlu olduğu ve Avrupa kupalarında oynamaktan memnun olduğu bildirildi.

KAYSERİ MAÇI MİLAT OLDU
Aslan'da geçen sezonun büyük bölümünü ilk 11'de geçiren Feghouli, bu yıl ise Akhisar ile yapılan maçından sonra kulübeye mahkûm olmuştu. Birkaç haftayı sakatlığı nedeni ile kaçıran Feghouli, F.Bahçe derbisi sonrası sakat ve cezalıların artmasıyla bir sonraki hafta maçında ilk 11'e girdi. Cezayirli, 12. haftadan sonra ilk 11'den kopmadı.

  1. 29.12.2018
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