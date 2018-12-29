Inter belası
17 yıl önce Emre&Okan ikilisini bedelsiz alan Inter, şimdi Ozan Kabak’a kafayı taktı. 18’lik oyuncunun kafasını karıştıran İtalyanlar, 7.5 milyona işi bitirmeyi hedefliyor
Galatasaray'ın sözleşme yenilemek istediğini açıkladığı ancak hem oyuncunun hem de menajerinin imzaya yanaşmadığını belirttiği Ozan Kabak için ilk ciddi teklif ortaya çıktı. Kontratında 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Ozan için İtalyan ekibi Inter'in ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi. Temmuz 2001'de Galatasaray'dan Emre Belözoğlu&Okan Buruk ikilisini bedelsiz olarak kadroya katan Inter, şimdi de Ozan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak oyuncuyu satın almak istiyor.
MELO VE TELLES İÇİN ÖDEMİŞTİ
Inter, Galatasaray'dan 2015- 16 sezonunda Felipe Melo'yu bonservisiyle, Alex Telles'i kiralık olarak almıştı. İtalyanlar, Melo için 4.2 milyon euro Telles içinse 1.3 milyon euro ödeme yapmıştı.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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