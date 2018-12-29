Inter belası – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Inter belası

Inter belası

17 yıl önce Emre&Okan ikilisini bedelsiz alan Inter, şimdi ’a kafayı taktı. 18’lik oyuncunun kafasını karıştıran , 7.5 milyona işi bitirmeyi hedefliyor

'ın sözleşme yenilemek istediğini açıkladığı ancak hem oyuncunun hem de menajerinin imzaya yanaşmadığını belirttiği için ilk ciddi teklif ortaya çıktı. Kontratında 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Ozan için İtalyan ekibi Inter'in ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi. Temmuz 2001'de Galatasaray'dan Emre Belözoğlu&Okan Buruk ikilisini bedelsiz olarak kadroya katan Inter, şimdi de Ozan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak oyuncuyu satın almak istiyor.

MELO VE TELLES İÇİN ÖDEMİŞTİ
Inter, Galatasaray'dan 2015- 16 sezonunda 'yu bonservisiyle, 'i kiralık olarak almıştı. , Melo için 4.2 milyon euro Telles içinse 1.3 milyon euro ödeme yapmıştı.

  1. 29.12.2018
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