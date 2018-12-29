Inter belası

Galatasaray'ın sözleşme yenilemek istediğini açıkladığı ancak hem oyuncunun hem de menajerinin imzaya yanaşmadığını belirttiği Ozan Kabak için ilk ciddi teklif ortaya çıktı. Kontratında 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Ozan için İtalyan ekibi Inter'in ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi. Temmuz 2001'de Galatasaray'dan Emre Belözoğlu&Okan Buruk ikilisini bedelsiz olarak kadroya katan Inter, şimdi de Ozan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak oyuncuyu satın almak istiyor.



MELO VE TELLES İÇİN ÖDEMİŞTİ

Inter, Galatasaray'dan 2015- 16 sezonunda Felipe Melo'yu bonservisiyle, Alex Telles'i kiralık olarak almıştı. İtalyanlar, Melo için 4.2 milyon euro Telles içinse 1.3 milyon euro ödeme yapmıştı.