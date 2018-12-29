Galatasaray'dan haberler – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray'dan haberler

'dan gündem yoğun! İşte Galatasaray'dan haberler...

DİŞİ ASLANLAR BOTAŞ'LA KAPIŞIYOR
'nin 12. haftasında Kadın Basketbol Takımı, 'a konuk oluyor. Bugün saat 18.30'da başlayacak olan mücadele Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Cimbom, 11 haftada 6 galibiyet, 5 yenilgi aldı.

UMUT MERAŞ'TAN CİMBOM İTİRAFI
'un 'dan sezon başında 265 bin euro'ya aldığı Umut Meraş'tan Galatasaray itirafı geldi. Meraş, "Sezon başında Galatasaray'dan teklif geldi. Ben Bursaspor'u tercih ettim" diye konuştu.

ÖMER BAYRAM'A 400 BİN VERİLDİ
Sarı-kırmızılıların kaptırdığı Meraş, 'de büyük bir çıkış gerçekleştirip, 12 maçta 2 gol attı. Aslan, 21 yaşındaki oyuncu yerine Akhisar'dan 400 bin euro'ya 'ı getirdi ama pişman oldu.

İKİ İSME 'BAŞKAN OL' BASKISI VAR
Aslan'da muhalefetteki bazı isimler yeni başkan adayı çıkarmaya çalışıyor. yönetimini beğenmeyen üyelerin, Hakan Üstünberk ve 'i aday olması için ikna etmeye çalışıyor.

NANDO MUSLERA 10'A BIRAKILACAK
Dış basından Dondoo Sports'un haberine göre; Galatasaray, 'ya 10 milyon euro değer biçti. Sarı-kırmızılıların uzun yıllardır gözbebeği olan Uruguaylı file bekçisi için satış opsiyonunu açık hale getirdiği ve 10 milyon euro ödendiği takdirde ocakta satılacağı yazıldı.

  1. 29.12.2018
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