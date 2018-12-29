Galatasaray'dan haberler
Galatasaray'dan gündem yoğun! İşte Galatasaray'dan haberler...
DİŞİ ASLANLAR BOTAŞ'LA KAPIŞIYOR
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Botaş'a konuk oluyor. Bugün saat 18.30'da başlayacak olan mücadele Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Cimbom, 11 haftada 6 galibiyet, 5 yenilgi aldı.
UMUT MERAŞ'TAN CİMBOM İTİRAFI
Bursaspor'un Boluspor'dan sezon başında 265 bin euro'ya aldığı Umut Meraş'tan Galatasaray itirafı geldi. Meraş, "Sezon başında Galatasaray'dan teklif geldi. Ben Bursaspor'u tercih ettim" diye konuştu.
ÖMER BAYRAM'A 400 BİN VERİLDİ
Sarı-kırmızılıların kaptırdığı Meraş, Süper Lig'de büyük bir çıkış gerçekleştirip, 12 maçta 2 gol attı. Aslan, 21 yaşındaki oyuncu yerine Akhisar'dan 400 bin euro'ya Ömer Bayram'ı getirdi ama pişman oldu.
İKİ İSME 'BAŞKAN OL' BASKISI VAR
Aslan'da muhalefetteki bazı isimler yeni başkan adayı çıkarmaya çalışıyor. Mustafa Cengiz yönetimini beğenmeyen üyelerin, Hakan Üstünberk ve Cemal Özgörkey'i aday olması için ikna etmeye çalışıyor.
NANDO MUSLERA 10'A BIRAKILACAK
Dış basından Dondoo Sports'un haberine göre; Galatasaray, Fernando Muslera'ya 10 milyon euro değer biçti. Sarı-kırmızılıların uzun yıllardır gözbebeği olan Uruguaylı file bekçisi için satış opsiyonunu açık hale getirdiği ve 10 milyon euro ödendiği takdirde ocakta satılacağı yazıldı.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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