DİŞİ ASLANLAR BOTAŞ'LA KAPIŞIYOR

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Botaş'a konuk oluyor. Bugün saat 18.30'da başlayacak olan mücadele Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Cimbom, 11 haftada 6 galibiyet, 5 yenilgi aldı.



UMUT MERAŞ'TAN CİMBOM İTİRAFI

Bursaspor'un Boluspor'dan sezon başında 265 bin euro'ya aldığı Umut Meraş'tan Galatasaray itirafı geldi. Meraş, "Sezon başında Galatasaray'dan teklif geldi. Ben Bursaspor'u tercih ettim" diye konuştu.



ÖMER BAYRAM'A 400 BİN VERİLDİ

Sarı-kırmızılıların kaptırdığı Meraş, Süper Lig'de büyük bir çıkış gerçekleştirip, 12 maçta 2 gol attı. Aslan, 21 yaşındaki oyuncu yerine Akhisar'dan 400 bin euro'ya Ömer Bayram'ı getirdi ama pişman oldu.



İKİ İSME 'BAŞKAN OL' BASKISI VAR

Aslan'da muhalefetteki bazı isimler yeni başkan adayı çıkarmaya çalışıyor. Mustafa Cengiz yönetimini beğenmeyen üyelerin, Hakan Üstünberk ve Cemal Özgörkey'i aday olması için ikna etmeye çalışıyor.



NANDO MUSLERA 10'A BIRAKILACAK

Dış basından Dondoo Sports'un haberine göre; Galatasaray, Fernando Muslera'ya 10 milyon euro değer biçti. Sarı-kırmızılıların uzun yıllardır gözbebeği olan Uruguaylı file bekçisi için satış opsiyonunu açık hale getirdiği ve 10 milyon euro ödendiği takdirde ocakta satılacağı yazıldı.