Falcao heyecanı

Cimbom'un Kolombiyalı golcüye talip olması taraftarları coşturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlardan gece gündüz binlerce mesaj alan Radamel Falcao "Bu taraftarlar hiç uyumuyor mu" demekten kendini alamadı Monaco'nun yıldızı, Galatsaray'a gelerek ikinci baharını yaşamak istiyor. Cimbom 1.5 yıllığına kiralamak istediği Falcao'nun toplam 11 milyon euro'luk maliyetini karşılamak için sponsor arayışına hız verdi. Galatsaray'ın eski yöneticisi Cenk Ergün dev transfer harekatıyla ilgili olarak "Bence bu iş olur" diye konuştu. Monaco ise Falcao'yu gönderip Belhanda'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor