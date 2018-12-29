Falcao heyecanı
Galatasaray yılın transfer bombasını patlatmak üzere.
Cimbom'un Kolombiyalı golcüye talip olması taraftarları coşturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlardan gece gündüz binlerce mesaj alan Radamel Falcao "Bu taraftarlar hiç uyumuyor mu" demekten kendini alamadı Monaco'nun yıldızı, Galatsaray'a gelerek ikinci baharını yaşamak istiyor. Cimbom 1.5 yıllığına kiralamak istediği Falcao'nun toplam 11 milyon euro'luk maliyetini karşılamak için sponsor arayışına hız verdi. Galatsaray'ın eski yöneticisi Cenk Ergün dev transfer harekatıyla ilgili olarak "Bence bu iş olur" diye konuştu. Monaco ise Falcao'yu gönderip Belhanda'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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