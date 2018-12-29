Falcao heyecanı – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Falcao heyecanı

Falcao heyecanı

yılın bombasını patlatmak üzere.

Cimbom'un Kolombiyalı golcüye talip olması taraftarları coşturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlardan gece gündüz binlerce mesaj alan "Bu taraftarlar hiç uyumuyor mu" demekten kendini alamadı Monaco'nun yıldızı, Galatsaray'a gelerek ikinci baharını yaşamak istiyor. Cimbom 1.5 yıllığına kiralamak istediği Falcao'nun toplam 11 milyon euro'luk maliyetini karşılamak için sponsor arayışına hız verdi. Galatsaray'ın eski yöneticisi Cenk Ergün dev harekatıyla ilgili olarak "Bence bu iş olur" diye konuştu. Monaco ise Falcao'yu gönderip 'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor

  1. 29.12.2018
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