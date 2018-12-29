Elde Ryan Donk ve Ahmet Çalık kaldı

Cimbom'da savunma hattı dağıldı. Serdar Aziz kesin olarak giderken, Maicon ve Ozan Kabak'la da yollar ayrılabilir. Bu durumda stoper mevkiinde Ryan Donk ve Ahmet Çalık kalıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından mutlaka kalmasını istediği Donk, ikinci devrede stopere kaydırılabilir. Ahmet Çalık'a fazla şans tanımayan İmparator, bu bölgeye de mutlaka transfer istiyor.