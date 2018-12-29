Elde Ryan Donk ve Ahmet Çalık kaldı
Cimbom'da savunma hattı dağıldı. Serdar Aziz kesin olarak giderken, Maicon ve Ozan Kabak'la da yollar ayrılabilir.
Cimbom'da savunma hattı dağıldı. Serdar Aziz kesin olarak giderken, Maicon ve Ozan Kabak'la da yollar ayrılabilir. Bu durumda stoper mevkiinde Ryan Donk ve Ahmet Çalık kalıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından mutlaka kalmasını istediği Donk, ikinci devrede stopere kaydırılabilir. Ahmet Çalık'a fazla şans tanımayan İmparator, bu bölgeye de mutlaka transfer istiyor.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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