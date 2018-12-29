Elde Ryan Donk ve Ahmet Çalık kaldı – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Elde ve kaldı

Elde Ryan Donk ve Ahmet Çalık kaldı

Cimbom'da savunma hattı dağıldı. kesin olarak giderken, Maicon ve 'la da yollar ayrılabilir.

Cimbom'da savunma hattı dağıldı. kesin olarak giderken, Maicon ve 'la da yollar ayrılabilir. Bu durumda stoper mevkiinde ve kalıyor. Teknik direktör 'in geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından mutlaka kalmasını istediği Donk, ikinci devrede stopere kaydırılabilir. Ahmet Çalık'a fazla şans tanımayan İmparator, bu bölgeye de mutlaka transfer istiyor.

  1. 29.12.2018
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