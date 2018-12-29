El Ittihad'dan Maicon'a 5 milyon Euro!
29 Aralık 2018, Cumartesi
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El Ittihad'dan Maicon'a 5 milyon Euro!

El Ittihad'dan Maicon'a 5 milyon Euro!

ekiplerinden El Ittihad, 'ın Brezilyalı stoperi Maicon için sarı-kırmızılı ekibe 5 milyon Euro teklif etti.

'in teknik direktörlüğünü yaptığı ekibi El Ittihad, 'ın Brezilyalı stoperi Maicon için 5 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu.

(Ayrıntılar az sonra...)

  1. 29.12.2018 19:16
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