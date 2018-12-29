Birhan döndü – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Birhan döndü

Birhan döndü

'ın sezon başında 400 bin lira ödeyerek 'dan ettiği eski oyuncusu , kiralık gittiği 'dan bekleneni veremediği için geri gönderildi.

'ın sezon başında 400 bin lira ödeyerek 'dan ettiği eski oyuncusu , kiralık gittiği 'dan bekleneni veremediği için geri gönderildi. 21 yaşındaki oyuncu Bandırma'ya kulüpten bedavaya gitmişti.

  1. 29.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Birhan döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN