Birhan döndü
Galatasaray'ın sezon başında 400 bin lira ödeyerek Bandırmaspor'dan transfer ettiği eski oyuncusu Birhan Vatansever, kiralık gittiği İnegölspor'dan bekleneni veremediği için geri gönderildi.
Galatasaray'ın sezon başında 400 bin lira ödeyerek Bandırmaspor'dan transfer ettiği eski oyuncusu Birhan Vatansever, kiralık gittiği İnegölspor'dan bekleneni veremediği için geri gönderildi. 21 yaşındaki oyuncu Bandırma'ya kulüpten bedavaya gitmişti.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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