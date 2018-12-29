Birhan döndü

Galatasaray'ın sezon başında 400 bin lira ödeyerek Bandırmaspor'dan transfer ettiği eski oyuncusu Birhan Vatansever, kiralık gittiği İnegölspor'dan bekleneni veremediği için geri gönderildi. 21 yaşındaki oyuncu Bandırma'ya kulüpten bedavaya gitmişti.