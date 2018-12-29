Alan kazanır

Aslan'da transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor. Fatih Terim'in işaret ettiği gibi birçok isimle yollar ayrılıyor. Yerlerine gelecek isimler de bir bir netleşiyor. İmparator'un raporu doğrultusunda stoper Serdar Aziz satış listesine konmuştu. Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlanan ve kendini zorlamayan Eren Derdiyok'u da kadrosunda istemediğini belirtmişti. Deneyimli hocanın isteği üzerine Galatasaray devre arasında iki transfer birden yapmayı planlıyor. Bu isimlerden biri Radamel Falcao diğeri ise Alan Carvalho. Çin'in Guangzhou takımından ayrılıp Avrupa'ya dönüş hazırlığı yapan Brezilyalı yıldızla Cimbom'un haricinde birçok takım ilgileniyor.



Yönetim, sezon başında Bafetimbi Gomis'i gönderip yerine kimseyi alamayınca camiaya mahcup olmuştu. İdareciler ikinci kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu sebeple forvet transferine yoğunlaşmış durumda. Guangzhou'dan ayrılmayı kafasına koyan Alan Carvalho ile de el sıkışan yönetim son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu 3.5 milyon euro'ya ikna ettiği kaydedildi. Taraflar bonuslar üzerinde son görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın istediği ekstraları çok bulan yönetim, bu rakamlarda indirime gitmesini talep ediyor. Transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.