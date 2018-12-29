Alan kazanır – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Alan kazanır

Alan kazanır

, ’in Guangzhou ekibinden ayrılma kararı alan 29 yaşındaki forvetle el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar, hücum hattını Falcao ve ’dan oluşturmak istiyor

Aslan'da dönemi bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor. 'in işaret ettiği gibi birçok isimle yollar ayrılıyor. Yerlerine gelecek isimler de bir bir netleşiyor. İmparator'un raporu doğrultusunda stoper satış listesine konmuştu. Terim, derbisi öncesi sakatlanan ve kendini zorlamayan 'u da kadrosunda istemediğini belirtmişti. Deneyimli hocanın isteği üzerine devre arasında iki transfer birden yapmayı planlıyor. Bu isimlerden biri diğeri ise . 'in Guangzhou takımından ayrılıp Avrupa'ya dönüş hazırlığı yapan Brezilyalı yıldızla Cimbom'un haricinde birçok takım ilgileniyor.

Yönetim, sezon başında Bafetimbi Gomis'i gönderip yerine kimseyi alamayınca camiaya mahcup olmuştu. İdareciler ikinci kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu sebeple forvet transferine yoğunlaşmış durumda. Guangzhou'dan ayrılmayı kafasına koyan Alan Carvalho ile de el sıkışan yönetim son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu 3.5 milyon euro'ya ikna ettiği kaydedildi. Taraflar bonuslar üzerinde son görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın istediği ekstraları çok bulan yönetim, bu rakamlarda indirime gitmesini talep ediyor. Transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

  1. 29.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alan kazanır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN