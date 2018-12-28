Fatih Terim'in bu sezon vitrine çıkardığı Ozan Kabak ile ilgili dün önemli gelişmeler yaşandı. Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray, şu ifadeleri kullandı: "Ozan Kabak'ın sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır." Bu açıklamanın ardından M.United ile M.City ve Arsenal'in listesinde yer alan Ozan Kabak'ın ara transfer döneminde İngiltere'ye gideceği iddiaları da arttı.



FERNANDES iDDiASI



Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine bir yıldız daha geldi. Arayışta olan sarı- kırmızılıların kapısını çalan menajerler, L.Moskova'nın yıldızı Fernandes'i önerdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli ile ilgili teknik heyetin rapor vereceği öğrenildi.