İlk yarıda oyuncularının performansından çok da memnun kalmayan ve ayrılık sinyalleri veren teknik direktör Fatih Terim, devreye girilmesiyle ile birlikte neşteri vurdu. Operasyon pek de beklenmeyen bir yerden başladı. Özel hayatında sıkıntılı bir dönem geçiren ve yaptığı kritik hatalarla şimşekleri üzerine çeken Maicon'un gözden çıkarılacağı konuşuluyordu. Ancak Serdar Aziz'in Maldivler macerası bir anda gündemi değiştirdi.



Midesinden rahatsız olduğunu söyleyerek Sivas maçına çıkmayan tecrübeli defans oyuncusunun, maçtan bir gün sonra Maldivler'e tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine Serdar Aziz'i gönderme kararı alındı. Serdar'ın gönderilmesini isteyen Terim, ligin ilk yarısında ücretini TL'ye çevirmek istememesi, yaşadığı sakatlıklar ve performansı ile çok tartışılan Eren Derdiyok ile de yolların ayrılmasını istedi. İki oyuncu da 5 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına götürülmeyecek.



DEFANSTA İŞLER KARIŞTI

Sezona Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık rotasyonu ile başlayan daha sonra bu 3 isme Ozan Kabak'ı da ekleyen Galatasaray'da savunma hattı da sorunlu hale geldi. Serdar Aziz kadro dışı kaldığı ortamda dev takımların kıskacında yer alan Ozan Kabak'ın da 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli getirip ayrılması gündemde... Ayrıca eşinden ayrılan ve çocuklarına hasret kalan Maicon da ülkesi Brezilya'ya dönme planları yapıyor. Sambacıya, Brezilya, Çin ve Arabistan'dan teklifler olduğu belirtiliyor.



BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Galatasaray'da 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan ancak kadro dışı bırakılan Serdar Aziz için istenilen bonservis ücreti de belli oldu. Serdar 5 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde satılacak. Aksi takdirde ya kiralanacak ya da B takımı ile çalışmalarına devam edecek. Yönetim, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar'ı arayarak durumla ilgili bir bilgilendirme yaparken, menajer yeni kulüp arayışlarına başladı.



65 MAÇI KAÇIRDI

2016-17 sezonunun başında 4.5 milyon euro'ya Galatasaray'a imza atan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takımla 3. sezonunu geçiriyor. Sakatlıkları nedeniyle tam 269 gün takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bu dönemde oynadığı 119 maçın sadece 65'inde forma giyebildi.