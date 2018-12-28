Galatasaray vergi borcunu ödedi
UEFA kriterlerine uymaya çalışan Galatasaray, önemli bir borcu kapattı.
Sarı-kırmızlılıların, geçtiğimiz haziran ayında yapılandırılan 47 milyon TL'lik vergi borcunun 2018 yılı bitmeden ödenmesi gereken taksidini yatırdığı açıklandı.
KAZIM'IN YENİ ADRESİ
Aslan'ın eski futbolcularından Colin Kazım'ın yeni adresi belli oldu. Meksika'da sezona Lobos BUAP ile başlayan 32 yaşındaki futbolcu, yine bu ülkede Rojos de Veracruz'a imza attı. Meksika'da BUAP formasıyla 10 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 de asistlik performans sergiledi.
BULUT'TAN PEPE MESAJI
Aslan'a son dönemde birçok isim önerilirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe için menajeri Ahmet Bulut'un Galatasaray'la görüştüğü ileri sürüldü. Bulut'un bir araya geldiği sarı-kırmızılı yönetici Abdürrahim Albayrak'a, "Pepe'yi neden düşünmüyorsunuz?" dediği ifade edildi.
BA'YA YENİ TALİP
Geçtiğimiz haftadan bu yana Galatasaray'a imza atacağı ileri sürülen Demba Ba, Alanya yolunda... İkinci yarıda iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Güney ekibinin 34 yaşındaki Senegalli ile temasa geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın golcü oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu kaydedildi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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