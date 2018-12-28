Galatasaray vergi borcunu ödedi

Sarı-kırmızlılıların, geçtiğimiz haziran ayında yapılandırılan 47 milyon TL'lik vergi borcunun 2018 yılı bitmeden ödenmesi gereken taksidini yatırdığı açıklandı.



KAZIM'IN YENİ ADRESİ



Aslan'ın eski futbolcularından Colin Kazım'ın yeni adresi belli oldu. Meksika'da sezona Lobos BUAP ile başlayan 32 yaşındaki futbolcu, yine bu ülkede Rojos de Veracruz'a imza attı. Meksika'da BUAP formasıyla 10 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 de asistlik performans sergiledi.



BULUT'TAN PEPE MESAJI



Aslan'a son dönemde birçok isim önerilirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe için menajeri Ahmet Bulut'un Galatasaray'la görüştüğü ileri sürüldü. Bulut'un bir araya geldiği sarı-kırmızılı yönetici Abdürrahim Albayrak'a, "Pepe'yi neden düşünmüyorsunuz?" dediği ifade edildi.



BA'YA YENİ TALİP



Geçtiğimiz haftadan bu yana Galatasaray'a imza atacağı ileri sürülen Demba Ba, Alanya yolunda... İkinci yarıda iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Güney ekibinin 34 yaşındaki Senegalli ile temasa geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın golcü oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu kaydedildi.