Galatasaray defansı açık kapattı
28 Aralık 2018, Cuma
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defansı açık kapattı

Galatasaray defansı açık kapattı

defansı 12 gole katkı yaptı.

'in ilk yarısında golcü sıkıntısı yaşayan , savunmadan takviye aldı. İlk 17 maçta rakip fileleri 30 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Sarı- kırmızılıların attığı bu 30 golde defansın katkısı da büyük oldu. Atılan 30 golün 5'inde defansın imzası bulunurken, savunmadaki isimler 7 golde de asist yaptı.

İÇERDE PALABIYIK DIŞARDA ÖZTÜRK

Galatasaray'ın ilk yarıda en fazla maçını 3'er kezle ile Ümit Öztürk yönetti. Palabıyık o 3 karşılaşmada da Stadı'nda, Öztürk ise dış sahada düdük çaldı. Aynı şekilde 'ın, Galatasaray'ın yönettiği 2 maçı da deplasmandaydı. Halim ise 2 iç saha maçını yönetti. Sarı-kırmızılı takım, Halil Umut Meler'in yönettiği iki maçı da kazandı.

GECEYLE GÜNDÜZ GİBİ

İlk yarı istatistiklerine bakıldığında Galatasaray'ın iç saha ve dış saha performansı arasında gece ile gündüz kadar bir fark ortaya çıkıyor. Sahasında bu sezon maç kaybetmeyen Galatasaray, 19 puan topladı. Buna karşılık deplasmandaki 5 maçta puan yitirmekten kurtulamayan Cimbom, 14 puandan oldu. CIMBOM iç sahada topla 40.3 kez daha fazla oynadı. Topa sahip olma oranı dış sahada 5.8 oranında düştü.

SON 6 YILIN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, Süper Lig'de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-kırmızılılar o sezon 17 haftada 23 puan toplarken, bu sezon ise ilk yarıyı 29 puan ile tamamladı. Cimbom geride kalan 9 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı ve ilk yarıları sadece iki kez zirvede tamamladı.

  1. 28.12.2018
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