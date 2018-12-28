Galatasaray defansı açık kapattı

Süper Lig'in ilk yarısında golcü sıkıntısı yaşayan Galatasaray, savunmadan takviye aldı. İlk 17 maçta rakip fileleri 30 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Sarı- kırmızılıların attığı bu 30 golde defansın katkısı da büyük oldu. Atılan 30 golün 5'inde defansın imzası bulunurken, savunmadaki isimler 7 golde de asist yaptı.



İÇERDE PALABIYIK DIŞARDA ÖZTÜRK



Galatasaray'ın ilk yarıda en fazla maçını 3'er kezle Ali Palabıyık ile Ümit Öztürk yönetti. Palabıyık o 3 karşılaşmada da Türk Telekom Stadı'nda, Öztürk ise dış sahada düdük çaldı. Aynı şekilde Cüneyt Çakır'ın, Galatasaray'ın yönettiği 2 maçı da deplasmandaydı. Halim Umut Meler ise 2 iç saha maçını yönetti. Sarı-kırmızılı takım, Halil Umut Meler'in yönettiği iki maçı da kazandı.



GECEYLE GÜNDÜZ GİBİ



İlk yarı istatistiklerine bakıldığında Galatasaray'ın iç saha ve dış saha performansı arasında gece ile gündüz kadar bir fark ortaya çıkıyor. Sahasında bu sezon maç kaybetmeyen Galatasaray, 19 puan topladı. Buna karşılık deplasmandaki 5 maçta puan yitirmekten kurtulamayan Cimbom, 14 puandan oldu. CIMBOM iç sahada topla 40.3 kez daha fazla oynadı. Topa sahip olma oranı dış sahada 5.8 oranında düştü.



SON 6 YILIN EN KÖTÜSÜ



Galatasaray, Süper Lig'de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-kırmızılılar o sezon 17 haftada 23 puan toplarken, bu sezon ise ilk yarıyı 29 puan ile tamamladı. Cimbom geride kalan 9 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı ve ilk yarıları sadece iki kez zirvede tamamladı.