Fatih Terim'e izin yok
Takıma 5 Ocak’a kadar izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e tatil yok...
İkinci yarı öncesi yapılacak transferlerle ilgili çalışma yürüten İmparator, sürekli başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdürrahim Albayrak'la temasta kalıyor. Satılacak futbolcuların son durumuyla ilgili Cengiz'den bilgi alan Terim, Albayrak'ın da görüşme halinde olduğu isimleri son durumlarını öğreniyor.
2018'TE TERİM KONUŞULDU
Süper Lig'in 2018 yılında en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu. Yapılan araştırmada Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 2018'de 26 bin 800 haberle bu listede ilk sırayı aldı. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, 22 bin 531 haberle ikinci, Konyaspor'a tekrar dönen Aykut Kocaman 13 bin 239'la üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor'la başarılı bir ivme yakalayan Ünal Karaman da 8 bin 962 haberle listenin 4. sırasında yer buldu.
RODRİGUES KAFALARI KARIŞTIRDI
Sarı-kırmızılıların sezon başında sözleşme yenilediği Garry Rodrigues, kafaları karıştırdı. Premier Lig ekibi Newcastle United'ın gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcunun, Hollanda'da yaptığı açıklamalar tartışma konusu olmuştu. "Beni almak isteyen kulüp 15 milyon euro ödemeli" diyen Rodrigues'in bu sözü sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu iddilarını gündeme getirmişti. Ancak Galatasaray Yönetimi, bu oyuncunun sözleşmesinde fesih bedeli olmadığını açıkladı.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
Fatih Terim'e izin yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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