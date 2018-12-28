İkinci yarı öncesi yapılacak transferlerle ilgili çalışma yürüten İmparator, sürekli başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdürrahim Albayrak'la temasta kalıyor. Satılacak futbolcuların son durumuyla ilgili Cengiz'den bilgi alan Terim, Albayrak'ın da görüşme halinde olduğu isimleri son durumlarını öğreniyor.



2018'TE TERİM KONUŞULDU



Süper Lig'in 2018 yılında en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu. Yapılan araştırmada Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 2018'de 26 bin 800 haberle bu listede ilk sırayı aldı. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, 22 bin 531 haberle ikinci, Konyaspor'a tekrar dönen Aykut Kocaman 13 bin 239'la üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor'la başarılı bir ivme yakalayan Ünal Karaman da 8 bin 962 haberle listenin 4. sırasında yer buldu.



RODRİGUES KAFALARI KARIŞTIRDI



Sarı-kırmızılıların sezon başında sözleşme yenilediği Garry Rodrigues, kafaları karıştırdı. Premier Lig ekibi Newcastle United'ın gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcunun, Hollanda'da yaptığı açıklamalar tartışma konusu olmuştu. "Beni almak isteyen kulüp 15 milyon euro ödemeli" diyen Rodrigues'in bu sözü sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu iddilarını gündeme getirmişti. Ancak Galatasaray Yönetimi, bu oyuncunun sözleşmesinde fesih bedeli olmadığını açıkladı.