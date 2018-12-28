Fatih Terim'e izin yok
28 Aralık 2018, Cuma
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'e izin yok

Fatih Terim'e izin yok

Takıma 5 Ocak’a kadar izin veren Galatasaray Teknik Direktörü ’e tatil yok...

İkinci yarı öncesi yapılacak transferlerle ilgili çalışma yürüten İmparator, sürekli başkan ve yönetici Abdürrahim Albayrak'la temasta kalıyor. Satılacak futbolcuların son durumuyla ilgili Cengiz'den bilgi alan Terim, Albayrak'ın da görüşme halinde olduğu isimleri son durumlarını öğreniyor.

2018'TE TERİM KONUŞULDU

'in 2018 yılında en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu. Yapılan araştırmada Galatasaray'ın hocası , 2018'de 26 bin 800 haberle bu listede ilk sırayı aldı. 'ın hocası , 22 bin 531 haberle ikinci, 'a tekrar dönen 13 bin 239'la üçüncü sırada yer aldı. 'la başarılı bir ivme yakalayan da 8 bin 962 haberle listenin 4. sırasında yer buldu.

RODRİGUES KAFALARI KARIŞTIRDI

Sarı-kırmızılıların sezon başında sözleşme yenilediği Garry Rodrigues, kafaları karıştırdı. ekibi 'ın gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcunun, 'da yaptığı açıklamalar tartışma konusu olmuştu. "Beni almak isteyen kulüp 15 milyon euro ödemeli" diyen Rodrigues'in bu sözü sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu iddilarını gündeme getirmişti. Ancak Galatasaray Yönetimi, bu oyuncunun sözleşmesinde fesih bedeli olmadığını açıkladı.

  1. 28.12.2018
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