Falcao çılgınlığı
Radamel Falcao’nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek’in sosyal medya mesajı taraftarı heyecanlandırdı.
Transferde ismi Galatasaray ile anılan Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'dan umut verici haberler gelmeye devam ediyor... Monaco'da forma giyen ve Fransız kulübünden ayrılacağı konuşulan golcü Radamel Falcao'nun menajerinden flaş bir paylaşım geldi. Kolombiyalı golcünün Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek, sosyal medya hesabından Falcao'nun Türkiye'ye geleceğini açıkladı ve sarı-kırmızılı ekibin bestesinin sözünü paylaştı. Menajer İlek'in İnstagram'ın hikaye bölümünde "Hazır mısın Türkiye? F..C.O #kupalaralayıksınsen Ocak'ta ısınacağız #comingsoon Loading%.." şeklinde yaptığı paylaşım camiada heyecan yarattı.
YENİ HEYECAN İSTİYOR
Menajer Fatih İlek, geçtiğimiz hafta Radyospor'a konuşmuş ve Falcao'nun yeni heyecan aradığını söylemişti. İlek, "Galatasaray, yazın Monaco'yla, transfer şartlarını öğrenmek için görüştü. Falcao, Fatih Terim'in listesinde birinci sırada. Çünkü oyun sistemine uyuyor" diye konuşmuştu.
- 28.12.2018
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