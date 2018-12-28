Falcao çılgınlığı
28 Aralık 2018, Cuma
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Falcao çılgınlığı

Falcao çılgınlığı

’nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri ’in sosyal medya mesajı taraftarı heyecanlandırdı.

Transferde ismi ile anılan Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü 'dan umut verici haberler gelmeye devam ediyor... Monaco'da forma giyen ve Fransız kulübünden ayrılacağı konuşulan golcü Radamel Falcao'nun menajerinden flaş bir paylaşım geldi. Kolombiyalı golcünün Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri , sosyal medya hesabından Falcao'nun Türkiye'ye geleceğini açıkladı ve sarı-kırmızılı ekibin bestesinin sözünü paylaştı. Menajer İlek'in İnstagram'ın hikaye bölümünde "Hazır mısın Türkiye? F..C.O #kupalaralayıksınsen Ocak'ta ısınacağız #comingsoon Loading%.." şeklinde yaptığı paylaşım camiada heyecan yarattı.

YENİ HEYECAN İSTİYOR

Menajer Fatih İlek, geçtiğimiz hafta Radyospor'a konuşmuş ve Falcao'nun yeni heyecan aradığını söylemişti. İlek, "Galatasaray, yazın Monaco'yla, transfer şartlarını öğrenmek için görüştü. Falcao, Fatih Terim'in listesinde birinci sırada. Çünkü oyun sistemine uyuyor" diye konuşmuştu.

  1. 28.12.2018
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