Satılması teklif dahi edilemez!

Flamengo devre arasında Mariano'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Brezilyalı yıldız ligin ilk yarısındaki başarılı istatistikleriyle öne çıkıyor. Sambacı, 968 kezle en çok topla oynayan, 734 kezle en çok pas yapan, 619 kezle en fazla isabetli sağlayan 96 kezle ceza alanına en fazla top atan, 16 kezle (Belhanda 19) ceza alanına en fazla top atan ikinci, Belhanda'nın ardından en fazla asist yapan Galatasaraylı oyuncular arasında...