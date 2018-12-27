Satılması teklif dahi edilemez!
Flamengo devre arasında Mariano'yu kadrosuna katmayı planlıyor.
Flamengo devre arasında Mariano'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Brezilyalı yıldız ligin ilk yarısındaki başarılı istatistikleriyle öne çıkıyor. Sambacı, 968 kezle en çok topla oynayan, 734 kezle en çok pas yapan, 619 kezle en fazla isabetli sağlayan 96 kezle ceza alanına en fazla top atan, 16 kezle (Belhanda 19) ceza alanına en fazla top atan ikinci, Belhanda'nın ardından en fazla asist yapan Galatasaraylı oyuncular arasında...
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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