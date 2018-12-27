Satılması teklif dahi edilemez! – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
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Satılması teklif dahi edilemez!

Satılması teklif dahi edilemez!

Flamengo devre arasında Mariano'yu kadrosuna katmayı planlıyor.

Flamengo devre arasında Mariano'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Brezilyalı yıldız ligin ilk yarısındaki başarılı istatistikleriyle öne çıkıyor. Sambacı, 968 kezle en çok topla oynayan, 734 kezle en çok pas yapan, 619 kezle en fazla isabetli sağlayan 96 kezle ceza alanına en fazla top atan, 16 kezle ( 19) ceza alanına en fazla top atan ikinci, Belhanda'nın ardından en fazla asist yapan Galatasaraylı oyuncular arasında...

  1. 27.12.2018
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