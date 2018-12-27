Süper Lig'in ilk yarısı sona erdi. Galatasaray için bir değerlendirme alabilir miyiz sizden...

Galatasaray geçen sezon şampiyon olurken evinde 17'de 16 yapmıştı. Tek puan kaybını da Fenerbahçe ile berabere kalarak yaşamıştı. Ligin ikinci yarısında da evinde Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Bu sezon ise Türk Telekom'daki puan kayıplarına bakınca Galatasaray'ın 29 puanda kalması, başarı olarak kabul edilemez. Üstelik evinde yaşadığı puan kayıplarında, önde götürdüğü maçlarda skoru kadro yetersizliği nedeniyle maalesef koruyamadı.

Liderle arasında 6 puan fark var. İkinci yarıda nasıl bir performans sergilenmeli?

Galatasaray, Başakşehir'e kaybetseydi, şampiyonluk yarışında öncelikle psikolojik olarak yıpranır ve oluşacak 9 puanlık farkı kapatmak zorlaşırdı. Sıra yönetimde Sezona şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlayan Galatasaray'ın, Fenerbahçe maçından sonra yaşadığı travmalar ve skor erozyonları, daha fazla puan almasını engelledi. Şimdi sıra, taraftarın da beklediği, yönetimin de söz verdiği transferlere geldi. Oyunu geriden kurabilecek iyi bir stoper ile ceza alanı içinde gol vuruşu güçlü bir santrfor alındığında Galatsaray şampiyon olur.

JAILSON'UN TOKADI DEPREM YARATTI



Ligin ilk yarıda Galatasaray'ı en çok ne etkiledi?

Fenerbahçe derbisinde Jailson'un attığı tokat, Galatasaray'da deprem etkisi yarattı. Ceza alan oyuncular ile sakatlık yaşayanlar, kadro oluşması konusunda Fatih Terim'in elini zayıflattı. Yaşanan kadro darlığı, hem Devler Ligi'nde hem de Süper Lig'de sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi. Eğer Galatasaray, Emre Akbaba'yı kaybetmeseydi ve uzun süre ceza alan oyuncular da oynasaydı; Galatasaray'ın ligdeki puanı daha yüksek olurdu. Ayrıca, transfer edildikten sonra müthiş bir performans yakalayan ve ilk Lokomotiv Moskova maçında müthiş oynayan Emre Akbaba'nın ayağının kırılması Galatasaray'ı derinden etkiledi. Galatasaray, Gomis gibi bir golcünün eksikliğini adeta iliklerine kadar hissetti. Eren Derdiyok, gol yollarında çare olamadığını gibi, Aslan'a bir anlamda fren oldu. Ayrıca her maçta farklı savunma oyuncularının görev yapması Galatasaray'ın gol yeme sorununa da çözüm olmadı. Galatasaray'ın acilen bir golcü alması gerekiyor. Eğer bu transfer gerçekleşmezse, yönetim o koltuklarda oturamaz; taraftar da ciddi bir tepki gösterir.

DÜŞÜŞE GEÇTİLER



Beklentilerin altında kalan ve öne çıkan isimler kimlerdi?

İsviçre milli takımında golcü olarak görev yapan Eren'in, Kasımpaşa'daki performansına bile ulaşamaması, Galatasaray'a zarar verdi. Apoleti golcü olan Eren'in, ceza alanı içinde gol olabilecek pozisyonlarda önüne düşen topları ıskalaması, tükenişinin göstergesiydi. Eren, sadece penaltıdan gol atmayı marifet gibi görmemeli. Egoist bir yapıya büründü Sinan Gümüş ve Rodrigues, attıkları ve attırdıkları gollerle geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi oldular. Bu oyuncuların ücretlerinin iyileştirilmesi, futbollarına maalesef olumsuz yansıdı. Ligde Akhisar'a 3-0 kaybedilen maçta Rodrigues'in kaçırdığı laubali penaltı sonucu ağır eleştirilmesi, oyuncunun da şirazesini kaydırdı. Kendini affettirmek adına Rodrigues, egoist bir yapıya bürünüp, asist yapma özelliğini bırakarak sürekli kendi gol atmaya çalıştı. Soyadı 'Gümüş', futbolu 'Altın' dediğim Sinan Gümüş, Fatih Terim'in prensi olarak sezona ilk 11'de başlamasına rağmen, geçen sezon sonradan girdiği maçlarda ortaya koyduğu katkıya ulaşamadı. Türkiye'nin en iyi kalecisi Özellikle Porto deplasmanında Sinan'ın kaçırdığı goller akıllara zarar gibiydi. Ben Muslera için "Galatasaray'da herkes gider, Muslera kalır" demiştim. Halen Türkiye'deki en iyi kalecinin, ayaklarını da kullanma becerisini de düşünerek, onun olduğunu düşünüyorum, Uruguaylı eldiven bu sene çok önemli kurtarışlar yapsa da kritik maçlarda ciddi hatalar yaptı. Başarı yüzdesinin, %90'lardan %66'ya düşmesi Muslera'ya da bir uyarı olmalıdır.

TERİM ADALETLİDİR



Fatih Terim'in cezalı olması takımı ne kadar etkiledi?

Fatih Terim, sadece bir teknik direktör değildir. Futbolcularıyla bir baba gibi, arkadaş gibi diyaloglar kurar. Çizgilerini belirler ve beklentilerini futbolcularına tek tek anlatır. En önemli özelliği, forma dağılımını adaletli yapmasıdır. Kaliteli futbolcunun kötü oynasa bile arkasında durur ve inişe geçen oyuncuları kazanmak için müthiş çaba harcar. Terim ile futbolcular, hep etle tırnak gibi olurlar. Fatih Terim'in, F.Bahçe derbisi sonrası aldığı 10 maç ceza, Galatasaray'ı çok olumsuz etkiledi. Çünkü, Terim kulübede olduğunda futbolcular daha fazla sorumluluk alıp, daha ciddi oynuyorlar; hatta gözleriyle kulübeyi gözetip hareket ediyorlar. Bazen Terim sözlü uyarı yapar, bazen de vücut diliyle futbolcularına çok şey anlatır.