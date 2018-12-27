Galatasaray'ın performansı dikkat çekiyor
Galatasaray, Süper Lig’de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı.
Galatasaray, Süper Lig'de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-kırmızılılar o sezon 17 haftada 23 puan toplarken, bu sezon ise ilk yarıyı 29 puan ile tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, 17 haftayı 35 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.
Aslan bu sezonki ilk yarı performansıyla 2010-2011 sezonunda ilk 17 haftada aldığı puandan sonra en az puan topladığı ikinci sezonu yaşamış oldu. O sezon 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 9. tamamlamış, sezon sonu ise listede 8. sırada yer almıştı.
Cimbom geride kalan 9 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı ve ilk yarıları sadece iki kez zirvede tamamladı.
Galatasaray'ın son 10 sezonda ilk yarı performansları şöyle:
SEZON PUAN ATILAN GOL YENİLEN GOL 17. HAFTADAKİ SIRA SEZON SONU SIRA
2018-2019 29 30 21 5 ?
2017-2018 35 37 22 2 1
2016-2017 36 31 16 3 4
2015-2016 30 38 23 3 6
2014-2015 38 28 18 3 1
2013-2014 33 28 17 2 2
2012-2013 33 34 20 1 1
2011-2012 37 27 11 1 1
2010-2011 23 19 21 9 8
2009-2010 36 36 21 2 3
- 27.12.2018 13:05
- Güncelleme: 27.12.2018 13:28
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
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