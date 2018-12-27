Galatasaray Kulübü'nden Anıtkabir'e ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Törende Başkan Mustafa Cengiz, Ata'nın mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cengiz, Anıtkabir özel defterine şu ifadeleri yazdı:
"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk
Bu toprakların çıkardığı en önemli değerlerden olan ve muasır medeniyetler seviyesinin peşinde olduğunu "Batıya Açılan Pencere" sıfatı ile kanıtlayan bir camianın başkanı ve yönetimi olarak 37. dönemimizde olduğu gibi 38. dönemimizde de manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum.
Kurutuluş Savaşı'nın temellerinin atılmasını sağlayan Ankara'ya gelişinizin 99. yılında aynı zamanda Ankara Galatasaraylılar Birliği'nin kuruluşunun 81. yılını idrak ediyoruz.
Bizler, bu anlamlı günlerin ışığında; sporun, yalnız beden kabiliyetinin üstünlüğü sayılmadığını, idrak ve ahlakın en önemli değer olduğunu özümsedik.
Ulusumuzun "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" evlatları olarak sonsuza kadar bayrağımızı, bu şiarla taşıyacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyorum."
- 27.12.2018 18:40
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