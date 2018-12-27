Galatasaray Kulübü'nden Anıtkabir'e ziyaret
27 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray Kulübü'nden Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Kulübü'nden Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliği'nin kuruluşunun 81. yılı nedeniyle Ata'nın huzuruna çıkıldı. Anıtkabir ziyaretinde; Başkan 'e, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Metin Karakaya, Özgür Savaş Özüdoğru, 1905 AGS Başkan ve yöneticileri ile Hukukçular Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Törende Başkan Mustafa Cengiz, Ata'nın mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cengiz, Anıtkabir özel defterine şu ifadeleri yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk

Bu toprakların çıkardığı en önemli değerlerden olan ve muasır medeniyetler seviyesinin peşinde olduğunu "Batıya Açılan Pencere" sıfatı ile kanıtlayan bir camianın başkanı ve yönetimi olarak 37. dönemimizde olduğu gibi 38. dönemimizde de manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum.

Kurutuluş Savaşı'nın temellerinin atılmasını sağlayan Ankara'ya gelişinizin 99. yılında aynı zamanda Ankara Galatasaraylılar Birliği'nin kuruluşunun 81. yılını idrak ediyoruz.

Bizler, bu anlamlı günlerin ışığında; sporun, yalnız beden kabiliyetinin üstünlüğü sayılmadığını, idrak ve ahlakın en önemli değer olduğunu özümsedik.

Ulusumuzun "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" evlatları olarak sonsuza kadar bayrağımızı, bu şiarla taşıyacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyorum."
  1. 27.12.2018 18:40
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