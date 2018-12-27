Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, Al Hilal'de oynamaya devam etmek istediğini söyledi. Fransız Foot Mercato'nun haberine göre Gomis, "Umarım Al-Hilal'de mümkün olduğu kadar uzun süre kalırım. Çünkü çok eğleniyorum" dedi.