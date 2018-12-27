Çok eğleniyorum! – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
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Çok eğleniyorum!

Çok eğleniyorum!

'ın eski golcüsü , 'de oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

'ın eski golcüsü , 'de oynamaya devam etmek istediğini söyledi. Fransız Foot Mercato'nun haberine göre Gomis, "Umarım Al-Hilal'de mümkün olduğu kadar uzun süre kalırım. Çünkü çok eğleniyorum" dedi.

  1. 27.12.2018
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