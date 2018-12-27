Çok eğleniyorum!
Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, Al Hilal'de oynamaya devam etmek istediğini söyledi.
Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, Al Hilal'de oynamaya devam etmek istediğini söyledi. Fransız Foot Mercato'nun haberine göre Gomis, "Umarım Al-Hilal'de mümkün olduğu kadar uzun süre kalırım. Çünkü çok eğleniyorum" dedi.
- 27.12.2018
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