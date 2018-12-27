Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü
27 Aralık 2018, Perşembe
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Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü

Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü

Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı de katıldı.

Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ankara'daki Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Cengiz, Galatasaraylılar Birliği yönetimi ve davetlilerle bir süre sohbet ettikten sonra yemeğe geçildi.

  1. 27.12.2018 21:11
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