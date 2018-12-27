Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü
Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı.
Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Ankara'daki Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Cengiz, Galatasaraylılar Birliği yönetimi ve davetlilerle bir süre sohbet ettikten sonra yemeğe geçildi.
- 27.12.2018 21:11
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
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Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
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Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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