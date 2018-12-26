Mersin BB Galatasaray'ı rahat geçti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 65-65 biten maçta Galatasaray'ı uzatma sonucunda 78-71 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Anıl Veziroğlu
Galatasaray: Işıl Alben 8, Fahriya Abdi 12, Şerife Alperi Onar 7, Macaulay 5, Jefferson 7, Grigalauskyte 13, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş 6, İnci Güçlü 2, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Petronyte 20, Melis Talay 15, Cado 13, Walker 15, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 2, Gonca Karataş
1. Periyot: 19-14
Devre: 39-39
3. Periyot: 52-53
Normal süre: 65-65
5 faulle çıkanlar: 42.09 Burcu Çiğil (Mersin Büyükşehir Belediyespor), 42.53 Macaulay (Galatasaray)
İSTANBUL (AA) -
Mersin Büyükşehir Belediyespor ligde 5. kez galip gelirken, Galatasaray ise 5. kez mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA
- 26.12.2018 22:24
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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