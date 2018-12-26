Mersin BB Galatasaray'ı rahat geçti
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Mersin BB 'ı rahat geçti

Mersin BB Galatasaray'ı rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında , normal süresi 65-65 biten maçta 'ı uzatma sonucunda 78-71 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Anıl Veziroğlu

: Işıl Alben 8, Fahriya Abdi 12, Şerife Alperi Onar 7, Macaulay 5, Jefferson 7, Grigalauskyte 13, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş 6, İnci Güçlü 2, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz

: Asena Yalçın 10, Petronyte 20, Melis Talay 15, Cado 13, Walker 15, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 2, Gonca Karataş

1. Periyot: 19-14

Devre: 39-39

3. Periyot: 52-53

Normal süre: 65-65

5 faulle çıkanlar: 42.09 Burcu Çiğil (Mersin Büyükşehir Belediyespor), 42.53 Macaulay (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) -

Mersin Büyükşehir Belediyespor ligde 5. kez galip gelirken, Galatasaray ise 5. kez mağlubiyet yaşadı.



Kaynak: AA
  1. 26.12.2018 22:24
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