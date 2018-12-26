İlk yarı Galatasaray ne yaptı?

Eren Derdiyok 7 golle takımın en skoreri oldu. Onu 6 golle Henry Onyekuru takip etti. Garry Rodrigues'in de 3 golü var.



EN ÇOK NANDO FORMA GİYDİ



Cimbom'da geride kalan 17 karşılaşmada Fernando Muslera maçların tamamında oynadı. Uruguaylı tecrübeli eldiveni 1348 dakika ile sağ bek Mariano Filho takip ediyor.



EN ÇOK OZAN ŞANS BULDU



Yerliler arasında en fazla süre alan oyuncu Ozan Kabak oldu. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, genç stopere 1085 dakika şans verdi. Onu 1024 dakika ile Eren Derdiyok izledi.



EN HIRÇIN BELHANDA



Sarı-kırmızılıların en hırçını Younes Belhanda oldu. Faslı oyuncu 1 kırmızı, 3 sarı gördü. Serdar Aziz 1 kırmızı, 2 sarı kartla cezalandırıldı. Badou Ndiaye 1'er sarı ve kırmızı aldı.



EN ÇOK SARI İKİ İSME ÇIKTI



Cimbom'da sağ bek Mariano Filho ile ön libero Fernando en fazla sarı kart gören isimler oldu. İki Brezilyalı futbolcu hakemler tarafından 6'şar defa sarı kartla cezalandırıldı.