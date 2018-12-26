İlk yarı Galatasaray ne yaptı?
Galatasaray sezonun ilk yarısında rakip ağları 30 kez sarstı.
Eren Derdiyok 7 golle takımın en skoreri oldu. Onu 6 golle Henry Onyekuru takip etti. Garry Rodrigues'in de 3 golü var.
EN ÇOK NANDO FORMA GİYDİ
Cimbom'da geride kalan 17 karşılaşmada Fernando Muslera maçların tamamında oynadı. Uruguaylı tecrübeli eldiveni 1348 dakika ile sağ bek Mariano Filho takip ediyor.
EN ÇOK OZAN ŞANS BULDU
Yerliler arasında en fazla süre alan oyuncu Ozan Kabak oldu. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, genç stopere 1085 dakika şans verdi. Onu 1024 dakika ile Eren Derdiyok izledi.
EN HIRÇIN BELHANDA
Sarı-kırmızılıların en hırçını Younes Belhanda oldu. Faslı oyuncu 1 kırmızı, 3 sarı gördü. Serdar Aziz 1 kırmızı, 2 sarı kartla cezalandırıldı. Badou Ndiaye 1'er sarı ve kırmızı aldı.
EN ÇOK SARI İKİ İSME ÇIKTI
Cimbom'da sağ bek Mariano Filho ile ön libero Fernando en fazla sarı kart gören isimler oldu. İki Brezilyalı futbolcu hakemler tarafından 6'şar defa sarı kartla cezalandırıldı.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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