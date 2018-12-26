Galatasaray'da muhalefet adayını buldu
28 Mart 2019, Perşembe
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'da muhalefet adayını buldu

Galatasaray'da muhalefet adayını buldu

Sarı-kırmızılı camiada artık seçim yüksek sesle konuşuluyor.

'den memnun olmayan camia değişim isterken gözler muhalefete çevrilmişti. Birçok ismin adı geçerken muhalefet güçlü bir aday buldu: İSO Başkanı . Eski yöneticilerden Cengiz Özyalçın'ın başını çektiği grup Bahçıvan'a başkanlık teklifini götürdü. Bahçıvan'ın da bu öneriye sıcak yaklaştığı kaydedildi. Bahçıvan daha önce idareci olarak görev yapmadığı için kendisine güçlü bir yönetim listesi de hazırlanacak.

  1. 26.12.2018
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