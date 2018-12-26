Galatasaray'da muhalefet adayını buldu

Mustafa Cengiz'den memnun olmayan camia değişim isterken gözler muhalefete çevrilmişti. Birçok ismin adı geçerken muhalefet güçlü bir aday buldu: İSO Başkanı Erdal Bahçıvan. Eski yöneticilerden Cengiz Özyalçın'ın başını çektiği grup Bahçıvan'a başkanlık teklifini götürdü. Bahçıvan'ın da bu öneriye sıcak yaklaştığı kaydedildi. Bahçıvan daha önce idareci olarak görev yapmadığı için kendisine güçlü bir yönetim listesi de hazırlanacak.