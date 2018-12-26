Galatasaray'da muhalefet adayını buldu
Sarı-kırmızılı camiada artık seçim yüksek sesle konuşuluyor.
Mustafa Cengiz'den memnun olmayan camia değişim isterken gözler muhalefete çevrilmişti. Birçok ismin adı geçerken muhalefet güçlü bir aday buldu: İSO Başkanı Erdal Bahçıvan. Eski yöneticilerden Cengiz Özyalçın'ın başını çektiği grup Bahçıvan'a başkanlık teklifini götürdü. Bahçıvan'ın da bu öneriye sıcak yaklaştığı kaydedildi. Bahçıvan daha önce idareci olarak görev yapmadığı için kendisine güçlü bir yönetim listesi de hazırlanacak.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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