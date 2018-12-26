Muslera hakkında Boca iddiası
Nice ve Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu.
Bu sezonki performansı eleştiri alan Fernando Muslera, Noel tatili için ülkesine gitti. Sao Paulo üzerinde Buenos Aires uçağına binen Uruguaylı kalecinin Arjantin'de geçirdiği bir günlük süre dedikodu kazanın kaynamasına yol açtı. Muslera'nın kendisini isteyen Boca Juniorslu yöneticilerle bir görüşme yaptığı iddia edildi.
DÜNYADA 16. SIRADA
En çok kupa kazanan 30 takımı açıklandı. Al Ahly'nin 118 kupayla ilk sırada yer aldığı listede, Club Rangers 115 kupayla ikinci, Club Nacional 113 kupayla üçüncü oldu. Listede G.Saray kazandığı 60 kupayla kendisine 16. sırada yer bulurken ezeli rakibi Fenerbahçe ise 43 kupayla 29. sırada olabildi.
4500 TL'YE TOP ALDI
Antalya Galatasaraylılar Derneği, yeni yıl galasını yaptı. Galaya katılım yüksek olurken gecenin ilerleyen saatlerinde Terim ve futbolcuların Florya'daki antrenmanda imzaladığı futbol topu açık artırmaya çıkarıldı. Üyelerden Ali Sümer 4 bin 500 TL'ye topun sahibi oldu.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
Muslera hakkında Boca iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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