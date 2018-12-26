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Muslera hakkında Boca iddiası

Muslera hakkında Boca iddiası

Nice ve Monaco, Younes 'ya talip oldu.

Bu sezonki performansı eleştiri alan , Noel tatili için ülkesine gitti. üzerinde uçağına binen Uruguaylı kalecinin Arjantin'de geçirdiği bir günlük süre dedikodu kazanın kaynamasına yol açtı. Muslera'nın kendisini isteyen Boca Juniorslu yöneticilerle bir görüşme yaptığı iddia edildi.

DÜNYADA 16. SIRADA

En çok kupa kazanan 30 takımı açıklandı. Al Ahly'nin 118 kupayla ilk sırada yer aldığı listede, Club Rangers 115 kupayla ikinci, Club Nacional 113 kupayla üçüncü oldu. Listede G.Saray kazandığı 60 kupayla kendisine 16. sırada yer bulurken ezeli rakibi ise 43 kupayla 29. sırada olabildi.

4500 TL'YE TOP ALDI

Antalya Galatasaraylılar Derneği, yeni yıl galasını yaptı. Galaya katılım yüksek olurken gecenin ilerleyen saatlerinde Terim ve futbolcuların Florya'daki antrenmanda imzaladığı futbol topu açık artırmaya çıkarıldı. Üyelerden Ali Sümer 4 bin 500 TL'ye topun sahibi oldu.

  1. 26.12.2018
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