Başkan Mustafa Cengiz'in potadaki Fenerbahçe Beko zaferi sonrası, "20 yıllık basketbol tarihimizdeki çok önemli anlardan birine tanıklık ettik" gafı, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray'ın basketbol takımı 1911'de kurulmuştu. Sosyal medyada Cengiz'e hem yaptığı gaf hem de galibiyeti gereğinden fazla abartması nedeniyle eleştiri yağdı.



'BAŞARI BİZİM' DEDİ, KIZDIRDI



Yönetim kurulu üyesi Erol Özmandıracı da, "Bu galibiyet başta Ömer Cansever (yönetici) ile beraber bizim başarımız" tweet'i yüzünden tepkilere hedef oldu. Özmandıracı tepkiler üzerine tweeti sildi ve yeni bir paylaşım yaparak, "Fenerbahçe'yi yenmemiz tesadüf değil. Menajerimiz Ömer Yalçınkaya, tüm oyuncular, koçumuz Ertuğrul Erdoğan, tüm teknik ekip müthiş bir başarıya imza attı" diye yazdı.



'SESSİZ' PROTESTONUN FATURASI: 300 BİN TL



Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim, Hasan Şaş ve futbolculara toplamda 32 maç ceza verilmişti. Buna tepki olarak Ümit Davala ile oyuncuların maçlardan sonra flaş röportajlara katılmaması sarı-kırmızılı kulübe pahalıya patladı. TFF'den dört maçta 220 bin TL ceza gelirken, Sivasspor maçının faturasıyla birlikte rakamın 300 bin TL'yi bulması bekleniyor. Yönetimin, mali darboğazda 300 bin TL'yi çöpe atması camiada tepki gördü.