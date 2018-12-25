Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe tepkisi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basketbolda şubesinin oynadığı Fenerbahçe derbisi sonrasında kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti.
Başkan Mustafa Cengiz'in potadaki Fenerbahçe Beko zaferi sonrası, "20 yıllık basketbol tarihimizdeki çok önemli anlardan birine tanıklık ettik" gafı, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray'ın basketbol takımı 1911'de kurulmuştu. Sosyal medyada Cengiz'e hem yaptığı gaf hem de galibiyeti gereğinden fazla abartması nedeniyle eleştiri yağdı.
'BAŞARI BİZİM' DEDİ, KIZDIRDI
Yönetim kurulu üyesi Erol Özmandıracı da, "Bu galibiyet başta Ömer Cansever (yönetici) ile beraber bizim başarımız" tweet'i yüzünden tepkilere hedef oldu. Özmandıracı tepkiler üzerine tweeti sildi ve yeni bir paylaşım yaparak, "Fenerbahçe'yi yenmemiz tesadüf değil. Menajerimiz Ömer Yalçınkaya, tüm oyuncular, koçumuz Ertuğrul Erdoğan, tüm teknik ekip müthiş bir başarıya imza attı" diye yazdı.
'SESSİZ' PROTESTONUN FATURASI: 300 BİN TL
Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim, Hasan Şaş ve futbolculara toplamda 32 maç ceza verilmişti. Buna tepki olarak Ümit Davala ile oyuncuların maçlardan sonra flaş röportajlara katılmaması sarı-kırmızılı kulübe pahalıya patladı. TFF'den dört maçta 220 bin TL ceza gelirken, Sivasspor maçının faturasıyla birlikte rakamın 300 bin TL'yi bulması bekleniyor. Yönetimin, mali darboğazda 300 bin TL'yi çöpe atması camiada tepki gördü.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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