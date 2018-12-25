Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe tepkisi
25 Aralık 2018, Salı
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'e tepkisi

Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe tepkisi

Başkanı , basketbolda şubesinin oynadığı derbisi sonrasında kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti.

Başkan 'in potadaki Beko zaferi sonrası, "20 yıllık basketbol tarihimizdeki çok önemli anlardan birine tanıklık ettik" gafı, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. 'ın basketbol takımı 1911'de kurulmuştu. Sosyal medyada Cengiz'e hem yaptığı gaf hem de galibiyeti gereğinden fazla abartması nedeniyle eleştiri yağdı.

'BAŞARI BİZİM' DEDİ, KIZDIRDI

Yönetim kurulu üyesi Erol Özmandıracı da, "Bu galibiyet başta Ömer Cansever (yönetici) ile beraber bizim başarımız" tweet'i yüzünden tepkilere hedef oldu. Özmandıracı tepkiler üzerine tweeti sildi ve yeni bir paylaşım yaparak, "Fenerbahçe'yi yenmemiz tesadüf değil. Menajerimiz Ömer Yalçınkaya, tüm oyuncular, koçumuz , tüm teknik ekip müthiş bir başarıya imza attı" diye yazdı.

'SESSİZ' PROTESTONUN FATURASI: 300 BİN TL

Fenerbahçe derbisinin ardından , ve futbolculara toplamda 32 maç ceza verilmişti. Buna tepki olarak ile oyuncuların maçlardan sonra flaş röportajlara katılmaması sarı-kırmızılı kulübe pahalıya patladı. TFF'den dört maçta 220 bin TL ceza gelirken, maçının faturasıyla birlikte rakamın 300 bin TL'yi bulması bekleniyor. Yönetimin, mali darboğazda 300 bin TL'yi çöpe atması camiada tepki gördü.

  1. 25.12.2018
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