Galatasaray, evinde Sivas'ı yenerken Avrupa'nın ilk 10 liginde iç sahada en uzun süre yenilmezlik serisi unvanını da korudu. Cimbom, iç sahada en uzun süre yenilmezlik unvanını sürdüren ilk 3 takım arasında 2. sırada yer alıyor. İngiltere'de Liverpool 29 maçtır ligde iç sahada kaybetmiyor. Galatasaray ise Sivas maçıyla seriyi 28 karşılaşmaya (23G/5B) çıkardı. 3. sırada yer alan Sporting ise 25 maçtır kaybetmiyor.