Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool
25 Aralık 2018, Salı
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'ın tek rakibi

Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool

Evinde 28 maçtır kaybetmeyen Cimbom, İngiliz ekibi ile yarışıyor.

, evinde Sivas'ı yenerken Avrupa'nın ilk 10 liginde iç sahada en uzun süre yenilmezlik serisi unvanını da korudu. Cimbom, iç sahada en uzun süre yenilmezlik unvanını sürdüren ilk 3 takım arasında 2. sırada yer alıyor. İngiltere'de 29 maçtır ligde iç sahada kaybetmiyor. Galatasaray ise Sivas maçıyla seriyi 28 karşılaşmaya (23G/5B) çıkardı. 3. sırada yer alan Sporting ise 25 maçtır kaybetmiyor.

  1. 25.12.2018
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