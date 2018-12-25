Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool
Evinde 28 maçtır kaybetmeyen Cimbom, İngiliz ekibi ile yarışıyor.
Galatasaray, evinde Sivas'ı yenerken Avrupa'nın ilk 10 liginde iç sahada en uzun süre yenilmezlik serisi unvanını da korudu. Cimbom, iç sahada en uzun süre yenilmezlik unvanını sürdüren ilk 3 takım arasında 2. sırada yer alıyor. İngiltere'de Liverpool 29 maçtır ligde iç sahada kaybetmiyor. Galatasaray ise Sivas maçıyla seriyi 28 karşılaşmaya (23G/5B) çıkardı. 3. sırada yer alan Sporting ise 25 maçtır kaybetmiyor.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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