2 muhteşem gol atan Onyekuru, ülkesi Nijerya'da da gündem oldu. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı forma altına en etkili performansını sergilediği belirtilirken, Nijerya Milli Takımı için de bu durumun olumlu olduğu vurgulandı. Onyekuru'nun performansı İngiltere'de de ses getirdi.



ŞUTÖR



Sivasspor maçına damgasını vuran Onyekuru, bu sezon Süper Lig'de iç sahada en fazla isabetli şut çeken Galatasaraylı oldu. 12 isabetli şut çeken Nijeryalı 4 gol attı. 3'te 2 isabetle oynayan Onyekuru 5 kez adam geçti. 2 top kaptı. Tek ortasında da isabet sağladı.



HEDEF 22. HAFTA



Galatasaray'da korkulan olmadı. Sivas maçı kazanıldı. Şimdi herkes kalemi kağıdı alıp ikinci yarının hesaplarını yapmaya başlarken Fatih Terim de hedefini belirledi. Liderliğe göz koyan Terim'in, "Bize gelecekler, Trabzon'a ve Beşiktaş'a gidecekler, Antalya, Malatya, Sivas ve Kayseri deplasmanları var. Eğer biz doğru transferleri yapar ve seri galibiyetler almaya başlarsak en geç 22'nci haftada Başakşehir'i yakalarız" dediği bildirildi.