Galatasaray'da Onyekuru yükselişe geçti
25 Aralık 2018, Salı
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'da Onyekuru yükselişe geçti

Galatasaray'da Onyekuru yükselişe geçti

'ın Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru Sivas karşısında adeta patlama yaptı.

2 muhteşem gol atan Onyekuru, ülkesi Nijerya'da da gündem oldu. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı forma altına en etkili performansını sergilediği belirtilirken, Nijerya Milli Takımı için de bu durumun olumlu olduğu vurgulandı. Onyekuru'nun performansı İngiltere'de de ses getirdi.

ŞUTÖR

maçına damgasını vuran Onyekuru, bu sezon 'de iç sahada en fazla isabetli şut çeken Galatasaraylı oldu. 12 isabetli şut çeken Nijeryalı 4 gol attı. 3'te 2 isabetle oynayan Onyekuru 5 kez adam geçti. 2 top kaptı. Tek ortasında da isabet sağladı.

HEDEF 22. HAFTA

'da korkulan olmadı. Sivas maçı kazanıldı. Şimdi herkes kalemi kağıdı alıp ikinci yarının hesaplarını yapmaya başlarken de hedefini belirledi. Liderliğe göz koyan Terim'in, "Bize gelecekler, Trabzon'a ve Beşiktaş'a gidecekler, Antalya, Malatya, Sivas ve Kayseri deplasmanları var. Eğer biz doğru transferleri yapar ve seri galibiyetler almaya başlarsak en geç 22'nci haftada Başakşehir'i yakalarız" dediği bildirildi.

  1. 25.12.2018
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